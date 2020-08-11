長時間留家作息時間大亂　幼兒睡眠沒規律長大影響認知及注專力

因為疫情關係，小朋友長時間在家，生活亦失去了應有規律，家長會容許小朋友晚一點起床或者夜一點入睡。而睡眠有沒有規律看似是一個管教及家庭文化的事情，卻會大大影響小朋友長大後的各項表現，有研究指出，小時候沒有養成睡眠規律，長大認知能力會較差。

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女孩子影響更大

一項來自英國的研究指出，3歲前是小朋友建立就寢規律的重要時期，當小朋友在３歲時仍沒有養成規律就寢習慣的話，在7歲時認知表現分數低的情況會增加，在這個研究中，認知表現包括閱讀能力、數學能力和空間概念等，而且更放發女孩會更受影響，即更大機會影響知表現。

更大機會造成行為問題

日本亦有一項有有關睡眠研究，指出小朋友在2歲時養成就寢規律，長大後會更少出現行為問題。2歲時 ，就寢時間晚於11:00pm或不規律者，相較於就寢時間約9:00pm或規律者，在8歲時，專注力問題會高出1.62倍，破壞或干擾他人的行為問題會高出1.81倍；至於晚起床方面，2歲時，起床時間晚於9:00am或不規律者，相較於起床時間約7:00pm或規律者，在8歲時，破壞或干擾他人的行為問題會高出1.52倍。

以上兩項研究可見，養成就寢規律的重要性，家長應馬上戒掉以下行為，幫助子女建立良好規律：

自身作榜樣

小朋友會跟隨家長的生活節奏，如果自己假日也是睡到中午12時才吃「早餐」 ，小朋友又如何養成好習慣，而且成年人大腦發展已成熟，影響不大，但對小朋友來說，這種生活節奏都不利於他們成長。

假日不要鬆懈

不要因為長期在家或周末而放棄規律，讓小朋友早餐時吃，時不吃，影響健康。

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