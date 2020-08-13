疑巴西雞翼、食物包裝驗出新冠病毒　媽媽買餸處理食材要點做？

新冠肺炎疫情尚未平伏，為了避免外出次數增加，不少媽媽也會一次買備多日的餸菜，因此一些急凍包裝肉類是少不免，但這些產品在生產時，有多少個工人接觸過，以及這些工人是否都健康，對所有消費未來說都是未知之數，近日更有急凍食物包裝對新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，家長又應如何預防「病從超市入」？

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凍肉食物驗出新冠病毒

據中國海關總署7月10日介紹，針對近期部分國家肉類水產品企業發生聚集感染疫情，中國已暫停了23間境外肉類企業產品進口。（中新社）

深圳市龍崗區8月11日對進口冷鏈食品排查檢測，經省、市疾控中心覆核，發現1份從巴西進口的凍雞翅表面樣本對新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。此外，山東煙台同日宣布，煙台經濟技術開發區近日對冷鏈食品及從業人員進行抽查時發現，有三間企業從大連進口的同一外籍貨船冷凍海鮮產品外包裝被驗出新冠病毒。

安徽省蕪湖市鏡湖區10日在對冷鏈食品及從業人員常規摸排檢測中則發現，有1間餐飲店進口的厄瓜多爾凍蝦外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果疑似陽性，8月11日對該份樣本進行覆核後，結果呈陽性，可見食物以及食物包裝也有機會已做病毒感染。

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家庭主婦如何保安全？

既然食物包裝甚至食物都有機會不安全，作為家庭中最常接觸這類產品的媽媽們應如何處理才不會受到感染？全科醫生鍾偉傑指，新冠肺炎病毒的主要途徑是飛沬，假設食物包裝有病毒，只要媽媽在處理食材前後徹底清潔雙手，並在過程中沒有觸摸自己眼耳口鼻，其實已經足夠安全。至於食物本身有新冠病毒依附的話，其實在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌，家長毋須太擔心。

至於在處理食物包裝、食材時戴上口罩的做法，鍾醫生表示作用不大，因為口罩作用是抵抗飛沬，但在煮食時戴上口罩亦有好處，如果煮食者是隱性患者，能避免煮食者的飛沬接觸到煮好的餸菜上。

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