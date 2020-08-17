【英國升學】文法學校即是精英學校？　拆解留英選校的迷思

英國早前公布手持BNO護照的港人，來年可以帶同子女移居英國。很多家長都希望子女入讀英國公立文法學校（State Grammar School），換以本地的說法，就是公立的Band 1中學。目前全英只有163所文法學校，一般被認為是「精英學校」，但當地升學專家卻認為此觀念已過時。 攝影：龔嘉盛 攝錄：呂榮棟、劉曉朗 剪接：呂榮棟 旁白：潘諾兒

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文法學校（Grammar School）以往是設有入學校試的公立學校，但在1960年代，文法學校制度已廢除，並由班級制度取代，沿用文法學校之名的學校僅剩163間。

不過英國Rossall School國際招生部亞洲區總監Adam Cawkwell指，當地仍有很多學校沿用「文法學校」的名稱，但實際上已變成私立學校或綜合性學校，家長在選校時要留意。而真正的文法學校則會挑選能力強的學生，入學門檻也相當高。

Rossall School （受訪者提供）

入讀文法學校甚艱難

想要入讀公立學校，家長需要早一年提交地址報校區，學生也需要在小六的秋季參加11+考試，再參與統一派位。

在11+考試中獲首20%的學生，才有機會報讀文法學校。而文法學校普遍仍有個別的入學考試，即使在入學考生達到要求，還需要在統一派位中派獲學位才成功。因此，學生想要入讀心儀的文法學校，可謂過五關斬六將。再者，當地英國人也會湧到良好的校區競爭，港人學生想獲得學位，難度十分高。

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公校資源易受國情影響

專家Adam提醒，文法學校受政府資助，在英國國家開支緊絀的情況下，又或是現時疫情的突發狀況下，公立學校有機會面對收緊資源和配套。假如家長屬於崇尚「精英教育」的方針，選擇私立學校或是更好的出路。

他認為，私校擁有較多的資源和多元化的課外活動，而不少頂尖大學的入學要求除了優秀的學術成績外，也十分重視課外活動的表現。Adam以他任職的學校為例，不但有全新的藝術攝影棚、全國惟一的天文中心、高爾夫球精英學院和足球等等的設備，私校能讓學生得到更全面的發展，並建立領導才能、團隊精神和自信心。

Adam在公立學校和私校也有豐富的教學經驗，明白家長望子成龍的想法，但他認為孩子在學校不單只集中在學術成績上，多元發展、愉快的成長環境也非常重要，期望家長在為孩子選校時作多方面的考量。