疫情下外傭渴市　坐地起價要求薪金一萬要有獨立房間

本港新型冠狀病毒疫情持續，令海外傭工未能如期到港，縱使可以抵港，僱主亦須安排傭工在72小時內進行核酸測試，及不少於14天的隔離令，在太多不明朗因素下，僱主只好轉而選擇本地完約或斷繼外傭。有就快約滿的外傭趁機坐地起價，要求過萬元薪金，亦有斷約外傭開出「一孩家庭、無老人家、有獨立房間等」的條件。

外傭利用彈性入境條例留港揀工

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，三月起本地外傭開始要求加薪，去到六、七月，外傭趁住政府推出入境彈性處理，只要合約於20202年9月30日或之前屆滿或終止，其原居地受疫情影響或國際航空交通限制而未能返回，即可向入境處申請用訪客身份延長在港逗留期限最多一個月，以便在香港尋覓新僱主。徐曉彤說：「當菲律賓政府提出封關一直延遲後，海外傭工遲遲未到，加上到港後要付一筆約$5000給外傭隔離，又要安排進行72小時檢測報告，一旦染病更要負責其醫藥費，僱主避免麻煩都倒不如轉請現成外傭。」

外僱薪金愈炒愈高

她表示有個案是僱主與其外傭即將完約，外僱要求加薪8000元。她說：「現在市價去到6000左右，很多僱主寧願『做生不如做熟』，為節省中介費於是妥協，但當僱主願意付出6000元薪金時，有外傭甚至要求8000，還說:『同鄉要求一萬，8千已不算最高!』這根本就是個炒價。」

有即將完約外傭要求加薪至8000，還說:『同鄉要求一萬，8千已不算最高!』(資料圖片)

鄉親失業致經濟壓力

她認為這樣的僱傭關係也不會長久，她說:「現時階段，我認為僱主可能也要因應自己狀況及能力決定是否加薪，但建議以津貼、獎金來代替加薪，因為現時你不加，市場上會有其他僱主跟你搶，我聽過一個案是，僱主就算曾借錢給外傭渡過難關，但外傭現時也要求跳槽，就是錢作怪。據我所知，因為當地經濟很差， 好多人失業無工開，惟有向留在香港的外傭借，造成她們的經濟壓力，因此他們亦想趁機賺取更多錢救濟家人親友。」

政府應要斷約外傭回鄉

而徐曉彤建議政府不要讓斷約沒僱主的外傭留港超過14日，她說：「有些斷約外傭趁機搵快錢，政府應該不要讓斷約而又未有新僱主的外傭逗留在港超過兩星期，迫使他們在14日內尋到新僱主，抹殺他們騎牛搵馬及坐地起價搵工。而且他們趁此時會邊打散工搵外快邊找新工，他們暫住的宿舍衛生環境也會增加傳播風險。」

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無良中介給轉工外傭回傭

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示確有不良中介公司，給成功簽新約的斷約外傭獎金，價格是800至1000元，他說：「有中介公司會互相搶外傭，會向外傭聲稱薪金可調高至6000，我們稱這些外傭是中了毒，只講金不講心；但很多原先想轉請斷約外傭的僱主，也寧願用多少少時間去等外海女傭到港，因為發現新請的斷約外傭問題多多。」

他表示現時外傭市價頭一、兩年是最低工資4630元，再續約可加至4800至5000元，第三、四個合約的薪金約5200至5500，如果加超過5500元以上已經很高，當然疫情期有僱主為了讓外傭繼續留低，會出高價續約，但由於人工未必是僱主預期，最後外傭可能也不會做得長。他說：「因為僱主對外傭的期望一定相對提高，出得6、7000元，要求會很高，外傭能力不及就會被炒，無咁大隻蛤乸随街跳。」

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+ 4 + 3 + 2

育有一子一女的張太，與外傭的合約9月頭完成，最近外傭提出不少令她莫名其妙的要求，她說：「本來說好續約，但兩日前她突然哭著投訴我沒有給她時間表，又說很怕聽到我的聲音，但她已在我家工作4年，如果我或我媽媽在家時，她就入房休息玩手機，而且現在才提出要時間表，我不信她會跟。 」

她續說：「又說我家地方少，令她不知道有什麼可以做，一時又說續約因為喜歡我的孩子，但一時又說我的孩子對他無禮貌令她很傷心，我知道現時出面市價去到六千元，但我不會因為她說要走而加人工，最多要我媽媽來幫忙，如果再不行，我或我丈夫辭職回家照顧孩子，就是不想讓她扭計得逞。」

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