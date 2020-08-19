【英國升學】森美遙距鼓勵兒子溫書　靠呢招成績大躍進

森美兒子曦樂在2017年到英國跳級讀中四，去年在會考GCSE考取11科A*佳績。但森美大爆兒子在香港讀書時成績僅是中游，而且自信心不足。森美也直言沒有嘮叨兒子溫書，只有旁敲側擊，令兒子發奮圖強。 攝影：龔嘉盛 攝錄：呂榮棟、劉曉朗 剪接：呂榮棟 旁白：潘諾兒

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森美兒子曦樂原本在香港就讀傳統名校聖保羅男女中學，但他大爆囝囝在港讀書時，成績只屬於中游。「學校成績好，一跟不上便落後於人，令他覺得自己『唔得』。」他說，兒子在港時不時標籤自己，認為自己的成績比不上其他同學。

「而且我英文不好，我怕囝囝英文也不好，便常常跟他說英文，結果變成中文不好，是我錯。」森美笑說。亦因為兒子中文一般，到了英國之後不用學習中文，整體的成績也有所上升。森美也認為，英國學生讀書的風氣不如香港學生，令兒子較為勤力一點，也能在考試上取得成果，讓他的自信心大增：「他才發現『原來我得喎、原來我咁叻』，變得愈讀愈有信心。」

旁敲側擊讀書法

兒子遠在英國留學，沒有父母日夜陪同提點，森美又如何讓囝囝自動自覺溫書呢？

「我覺得兒子像我，我中一、中二在赤柱寄宿的時候，我知道爸爸花了三分一的人工供我讀書。我小學成績只是中下游，中一、二成績名列前矛，後來得以轉到九龍塘讀書。」他憶述，當年任消防員的父親薪金不高，他知道父親的付出後便發奮圖強，「而且寄宿生活也沒什麼事可做，惟有讀書」。

他以同樣的道理去鞭策兒子，「我直接告訴他，家中並不富裕，想想我們全家一個月也用不到他學費的金額。我們去旅行也只乘廉航、坐經濟客位，他一個的學費就是每月一張商務客位」。他認為，兒子的年紀已有足夠的理解能力，明白父母的付出，讓他更用心於學業。

父母需信任孩子

「這個方法是否每人都可行呢？我不敢說。」他笑言，有朋友也曾到英國留學，可是直到大學也沒有做功課。

他亦認為，父母送子女到海外留學前，一要看仔女的性格，二來父母也要對子女有信心。「如果到了中學還要是父母篤促讀書，到DSE還要父母提點才讀，這樣也不會有出息。不如想辦法開創另一條路吧！」他說。

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