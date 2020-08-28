復課安排｜中小學料9月21日恢復面授　小五小六及小一適應課優先

教育局局長楊潤雄昨（27日）與中小學代表會面，商討面授復課日期、呈分試安排等事宜，消息指，會後決定觀察多數天，希望在下星期五前有較確實的疫情情況，如理想的話，再給兩星期學校準備開學。以此計算，所以不早於9月21日恢復面授！

8月27日教育局與學界代表會面內容：

+ 4 + 3 + 2

分兩階段復課

小學方面，面授課程開展預計分兩階段，小五、六及校本小一適應課程優先，然後便是小二至四。實際復課日期為局方認為疫情受控下，給予學校兩個星期時間準備，目前最早是9月21日，會上更建議學校及早為恢復在校午膳作好準備，如購買隔板，在疫情穩定後能回歸全日課堂。就學校反映採購Ipad及電子產品遇上困難，如有家長需要數據咭或wifi 蛋，學校可先行購買，局方正考慮支援學校方法。

24間中小學借場作全民檢測 未知會否影響面授復課

中學方面，同樣分兩階段復課，中一、中五及中六先行，其後是中二至中四級，原因與小學安排類似，中一新生需要適應，而高年級生則需應付文憑試。而部分中、小學的復課情況更為複雜，皆因「普及社區檢測計劃」正式開始，學校把場地借出作全民檢測之用，根據政府資料，涉及24間中小學。由於借出場主後，學校需徹底清潔場地，未知會否影響有關學校復課日期，目前教育局未有就該方面作詳細交代。

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針對小學復課日子，教評會有以下建議：