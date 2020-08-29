好爸爸｜Bob屋企變按摩店畀囡囡踩背　陳柏宇陪Cosplay女兒逛超市

受到疫情影響，小朋友日日留在家中非常沉悶，這時候爸爸媽媽的陪伴就顯得非常重要！不少星爸趁著疫情陪仔女玩，促進親子關係。

1. 林盛斌 Bob

Bob林盛斌一直是好爸爸的榜樣，他日前上載兩張相片，表示女兒們非常沉悶，「我估幾個家姐已經無聊到一個極限！佢哋喺屋企開咗一間按摩店，改咗個店名，設計咗個logo，仲要認真到整埋個價錢表.......」作為好爸爸，Bob當然有幫襯！「啱啱我試咗個full set，超平，爽皮。」只見囡囡站在Bob的身上，用踩的方式按摩，果然是好爸爸！

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2. 陳柏宇

自從陳柏宇囡囡出世後，陳柏宇就搖身一變成為晒女狂魔，早前陳柏宇讓囡囡Abigail玩 cosplay扮天使，更加陪著天使裝扮的囡囡外出到超級市場購物，不少網友表示簡直是「仙子出巡」「爸爸的小天使」。

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3. 陳智燊

陳智燊亦趁著疫情在家中陪伴囝囝玩耍，早前宋熙年上載陳智燊和囝囝玩玩具的照片，只見陳智燊「累倒」在地上，宋熙年還搞笑配上「“Daddy GET UP!!!”／Damon 1，Daddy 0」的句子。

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4. Coffee 老公

Coffee 經常上載和囝囝伯伯的相處點滴，但原來coffee老公都會花時間陪囝囝玩耍，日前Coffee老公就陪伯伯在露台游泳，雖然充氣泳池面積較小，不過亦無阻二人共享天倫！

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5.黎諾懿

黎諾懿亦是圈中有名的好爸爸，早前他更加化身為「紙袋英雄」陪小春雞玩，只見小春雞笑得非常開心，讓爸爸抱著自己「飛」。

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