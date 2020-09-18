英國移居｜移民目的要想清楚　經濟壓力增媽媽轉型全職家事一腳踢

雖非放棄高薪要職選擇移民，但總算面對過不少掙扎才做出這個重要決定。 三年前的香港政治氣候雖沒有現在的複雜，但我卻對這個城市的發展情況開始有點擔心，反正另一半是土生土長的英國華僑，子女到英國升學是順理成章的事，倒不如盡早等小朋友容易適應英國生活，所以比預期早了一、兩年舉家移民。 【編按：作者為寄生英國香港人】

（圖片由「寄生英國香港人」提供）

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難關一：與家人離別

正如我剛才提到，決定移民是經過一番掙扎的。當要開始人生的一頁，卻意味著你將要放棄在香港的一籃子人和事，包括在香港的家人、朋友、甚至曾經熱愛的工作。我是一個非常「黐」娘家的人，每星期都堅持帶兩個女兒回娘家，見見公公婆婆，大家開心吃頓晚飯才會心滿意足地離開，所以決定要移民的一剎那，最不捨的就是在港的家人。

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難關二：媽媽要「轉型」

另外一個心理關口就是要由working mom轉型做full time mom。我曾經是一個非常熱愛工作的人，在傳媒行業上做了超過廿多個年頭，兩次懷孕放產假，都希望盡早回到工作崗位，自問非家務及烹飪能手，這些專項全交由工人姐姐負責。移民後自己卻變成全職家傭，一年365日無間斷吸塵、抹地、洗衫、煮飯……這些對於一個家務「零」經驗的我真是一個重大挑戰。

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難關三：要有足夠儲備

移民並非去兩星期旅行，衣、食、住、行，每一樣都將會是恆常支出，除非你在英國已有工作安排，否則沒有足夠儲備真的萬萬不能。在香港「公一份、婆一份」是常識，但移民後有小朋友的，女方多要照顧家庭而放棄工作，二減一之下家庭經濟壓力一下子增加。雖則另一半是地道英國華僑，亦曾在英國打過幾份工，但人到中年，加上正值毆洲經濟衰退，始終都有擔心回流英國工作機會。因此，考慮移民前都有預算一旦加入失業大軍，每年生活支出超過六位數字，加上要在英國置業，至少要預算七位數字的儲備，若果考慮在倫敦大城市生活，八位數字更是必須。所以，移民除了為理想、為下一代，亦要向現實低頭，沒有足夠「銀彈」休想移民！

認真思考移民的目的

移民目的各有不同，為下一代？為自由空氣？為真正生活？世界上無一個地方係烏托邦，每個地方都有其利弊，就算日日住在馬爾代夫，日日面對著一個無敵大海景，相信都會有悶的一日，移民同去旅行真係兩碼子事，真係要想清想楚移民的初心。

我經常對朋友説，若果我無小朋友的話，應該會一直留在香港生活，因為環顧世界各地，無一處地方比香港更方便、更便利。之不過，今時今日的香港對比三年前的確情況大有分別。我亦經常問自己如果仍留在香港的話，這個城市是否仍然讓我或者我的下一代能夠安心生活，看到有前景、有希望的未來呢？這個問題真的不敢多想，香港人的擔心絕對可以理解，信心問題大於一切。所以豪無懸念，今日決定要移民的香港人，一半是對香港前途信心動搖，另一半一定是為下一代的將來設想。

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作者簡介：寄生英國港媽

如其説移民，不如説回流。另一半是土生土長英國華僑，九七回港遇上土生土長的我，還以為會一直待在這個五光十色的繁華都市。二十多年後，景物雖依舊，但人臉卻全非，一家四口決定回流英國，為下一代重建價值觀，為下一代重建理想家園。

《寄生英國香港人》面書專頁版主。現在英國攻讀法律系三年班。