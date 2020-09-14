媽媽必備│張柏芝教用一樣日用品護膚　小朋友燙傷曬傷還有7個功效

娛樂圈不少女藝人都有獨特的護膚方法，早前張栢芝就分享她獨有的護膚法，只靠一瓶凡士林即可保持好膚質！其實凡士林除了可以用作護膚，更有7個功效，是媽媽日常必備的好幫手！

張栢芝早前分享用凡士林護膚的方法，只見她用木棒將凡士林厚敷在臉上。張栢芝表示，起床後用先用平常用開的乳液塗抹全臉，然後將凡士林厚敷在臉上（包括嘴唇），再用大片的化妝棉濕水後貼在面頰及額頭，再用化妝水噴在化妝棉上，濕敷10至20分鐘。栢芝分享指出這個護膚方法可以讓皮膚在素顏情況下都可以保持亮麗。

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凡士林的其他功效：

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當護手霜保護雙手

疫情下很多人每日都會用大量酒精搓手液消毒雙手，容易造成手部乾燥。用凡士林塗抹在手指、指甲邊緣、手肘、腳後跟和膝蓋等位置上，不但可以解決乾燥狀況，亦可以軟化死皮。

曬傷急救

如果大人和小朋友到戶外玩耍後被太陽曬傷，可以在曬傷的皮膚上塗上凡士林進行急救，凡士林可以滋潤肌膚，防止脫皮。

凡士林可以滋潤曬傷的肌膚，防止脫皮。

輕微割傷止血

小朋友很容易被纸割傷，皮膚在輕微割傷的情況下可以在傷口上塗上一點凡士林，除了有止血作用，亦有加速修護和紓緩痛楚的功效。

紓緩燙傷痛楚

被熱水燙傷時亦可以在傷口上塗抹凡士林，用作加速修護和紓緩痛楚。

阻擋嬰兒肚臍進水

凡士林有防水的功效，嬰兒洗澡前在肚臍位置塗抹少許凡士林，可以有助防止嬰兒肚臍進水。

凡士林有防水的功效。

預防濕疹

嬰兒長期穿著尿片容易出現濕疹，在嬰兒的屁股上塗上凡士林，可以預防濕疹。

清洗沾染顏料的衣服

不少媽媽都會遇上小朋友畫畫用的顏料沾染衣服、床單、枕頭的情況，只要用濕毛巾沾上凡士林，然後再骯髒的位置上打圈清潔，即可清洗顏料。

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