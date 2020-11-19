子女閱讀英文書「迫唔嚟」　培養親子共讀外更可實踐「4不1沒有」

編按：要培養孩子喜愛閱讀的習慣，甚至是英文書籍，親子共讀會比其他「威迫利誘」更有效。以下由《方格子》作家「文青懶媽」分享的親子共讀心得，各位爸爸媽媽們不妨參考。 撰文：文青懶媽

【相關文章】語言發展比同齡孩子慢？ 專家建議家長應多共讀忌依賴電子書

+ 7 + 7 + 7

講到親子共讀，不能不提得獲台灣第43屆「金鼎獎特別貢獻獎」的幸佳慧老師。在老師的領路下，文青懶媽才知道原來兒童繪本，不單單是圖畫書而已；而進行親子共讀，好處更是多不勝數。於是在寶貝出生後，文青懶媽便開始走上親子共讀之路。開始與寶貝共讀後，文青懶媽便想，若能以英文進行共讀，寶貝豈不是能在成長環境中培養雙語能力？

所謂的英文耳朵，其實是在大量且重複地輸入後，腦中對一個語言的熟悉與累加記憶。

在看完廖彩杏的《用有聲書輕鬆聽出英語力》、吳敏蘭《繪本123，用五感玩出寶寶的英語好感度》跟汪培珽的《培養孩子的英文耳朵》，心裏有所感。

這三位作者都是實力堅強的母親。要不曾出國留學，在國外生活過一段時間（吳敏蘭、汪培珽）；要不就是有教育背景（吳敏蘭、廖彩杏）。但不可否認的是，他們同時都強調了『持續接觸英文』、『讓孩子愛上閱讀』、『英文耳朵』的重要性。

相關文章：研究證疫情令生活習慣改變 小朋友冇得玩波波池生日唔會做一件事

+ 15 + 15 + 15

1. 汪培珽《培養孩子的英文耳朵》

汪培珽整本書，都接續着上一本著作《餵故事書長大的孩子》裏的理念，便是不間斷地與孩子共讀。對她來說，英文繪本也好、中文故事書也罷，重點是故事內容是否吸引人。所以她的書單，不似廖彩杏或吳敏蘭般看似精采或多元或種類繁多；她於書中亦未特別介紹書單內容，或者告訴爸媽該如何玩遊戲、帶共讀。

汪培珽《培養孩子的英文耳朵》

簡而言之，她強調的重點是：

1. 爸媽不要害怕英文，要持續共讀英文繪本給孩子聽。 2. 一開始讀英文繪本時，可以先一句中文一句英文，同一本書讀過幾次後，就默默以英文共讀，不要再加入中文部份。 3. 一旦成功培養孩子的英文耳朵與熱愛閱讀的習慣後，媽媽可以導入原版音檔，讓孩子用耳朵聽英文故事。

2. 廖彩杏《用有聲書輕鬆聽出英語力》

廖彩杏則是一開始便強調『有聲書』的重要性。從五歲起，便利用各式各樣的有聲書、搭配繪本，一天三次、一次30分鐘，定時定量地播放給孩子聽。有聲書的優點是，範圍廣泛，而且是由出版社邀請母語人士錄製的專業音檔，聲音表情豐富、節奏掌握得宜、精準傳達語言內涵。

廖彩杏《用有聲書輕鬆聽出英語力》

但她同時也強調了『四不一沒有』的重要性。

1. 不必先認單字 2. 不必先學音標 3. 不必先學文法 4. 不必中文翻譯 5. 沒有抽問考試

因為這一切，都是為了透過有聲書的精采，讓孩子真心接納英文這個語言，與透過閱讀能展開的廣大世界。

不過她沒有提到的是，5歲前她用什麼樣的方式，讓孩子養成閱讀習慣。我相信，在廖彩杏導入有聲書的培養之前，她一定也花了很多精神與心力，與孩子共讀，讓他們養成閱讀的習慣、享受閱讀能帶來的樂趣。

相關文章：【培養興趣六】培養孩子語言興趣 最緊要三個A |Karen 教養信箱

3. 吳敏蘭《繪本123，用五感玩出寶寶的英語好感度》

吳敏蘭跟汪培珽的理念很像，非常強調親子共讀。建議家長每天花個20分鐘讀繪本給孩子聽，讓孩子愛上書本，想要探索世界，並同時開始思考、學會擁有夢想。也許跟吳敏蘭的教育背景有關，她書中提出的書單及共讀方式，真的很適合給初入共讀世界的父母，其書單內容多元且極具趣味性。

吳敏蘭《繪本123，用五感玩出寶寶的英語好感度》

1. 依分齡需求及主題提出書單（0-２歲、2-3歲、3-6歲／顏色、數字、認識身體） 2. 詳述繪本內容、介紹共讀玩法、朗讀技巧，幫助父母陪孩子玩繪本、讀繪本 3. 有QR Code，手機一掃便可看繪本影片

吳敏蘭與廖彩杏的書單，都建議孩子可先從具有重複字句的韻文類繪本著手。因為韻文令人琅琅上口，且透過字句的重複與可預測性，孩子的參與度更高，也會更有成就感。

總的來說，所謂的英文耳朵，其實是在大量且重複地輸入後，腦中對一個語言的熟悉與累加記憶。而透過圖像式的學習，孩子們自然會合併圖文資訊，在腦中建構起屬於英文的語言邏輯與對應字彙。

這三位專家全都不建議硬背單字，也不該給孩子任何關於英文學習的壓力，而是在不知不覺中，透過繪本與閱讀洗禮，讓孩子記住單字與字義，以更全面的方式習得(acquiring)英文這個語言。

相關文章：港媽旁觀阿仔Zoom上堂 批英文老師講港式英文、文法錯、讀音差！

+ 6 + 6 + 6

結語

以文青懶媽的親身經歷來說，因為上班忙錄回家也晚，所以主要的共讀活動便安排在周末，以頻率跟強度來說，都不及三位專家來得多，也比很多全職媽媽要來得更少。但，語文的呈現靠的是累積。也許因為我的懶散，所以媽媽共讀時很隨性，也沒有想在共讀時『教育』或『培養』孩子甚麼知識，所以我們的共讀沒有壓力。

興許是這樣的自在，寶貝愛上了閱讀、也愛上了書本。而他也逐漸以他的方式，展現他對英文的熟悉與回饋。

至於共讀的書單，每個孩子的喜好都不同，沒有誰的書單是完全適合誰的，這樣的嘗試過程更能幫助親子間的互相理解，文青懶媽希望透過自己過去十幾年的英文教學經驗，還有與孩子間的共讀過程，為想進行英文共讀卻沒有頭緒的父母，找出最適合自己與孩子共讀的書單，並透過線上指導或其它方式，協助父母幫助孩子一起愛上閱讀與英文。

【延伸閱讀】免費網上童書｜真人朗讀繪本動畫 5個網站英文童書免費睇

記者搜羅了5個電子書網站，提供各種兒童圖書，讓大家免費閱讀，甚至把繪本製作成影片和動畫，並邀來作者或其他專業人士為小朋友講故事，家長不妨記錄下來！

Storyline Online

+ 13 + 13 + 13

Oxford Owl

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：文青懶媽，原文：親子英文共讀之好處多多說不盡】