【星媽護膚秘訣】陳慧琳自製水果美顏水　鍾嘉欣食呢樣令皮膚白滑

娛樂圈有不少凍齡星媽，即使成為媽媽樣貌依然非常年青，當中部分星媽曾分享她們獨特的護膚方法，引起不少靚媽跟隨。今次向大家盤點娛樂圈7位星媽包括鍾嘉欣、黎姿；謝安琪、郭可盈、陳慧琳、張栢芝及陳茵媺的護膚方法。

1.鍾嘉欣食車厘子護膚

現年36歲的鍾嘉欣是兩孩之母，鍾嘉欣是娛樂圈知名的凍齡星媽，樣子簡直是「十年如一日」，她曾經向粉絲分享其獨特的「車厘子護膚法」，甚至呼籲粉絲跟著她一起多吃車厘子。鍾嘉欣表示，車厘子含多種豐富營養，例如維他命C、鐵質、鉀質等，能夠讓皮膚變好和心臟更加健康。除此之外，鍾嘉欣亦有去行山的習慣，能夠訓練肌肉、骨骼和關節，練出完美體態。

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2.黎姿戒凍飲

現年48歲的黎姿（現名：黎珈而）是三孩之母，雖然已經邁向50歲，但黎姿樣貌依然保持與當年出道時相近。黎姿曾經分享她的美容貼士，她表示對於女士來說早餐非常重要，另外亦必須每日喝水，份量是「能喝多少就多少」，並指出一定要是溫水，因為女生喝凍水會水腫。另外，黎姿亦會練習瑜伽，並間中行山和健身，保持運動習慣。

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3.謝安琪每日飲超過兩公升溫水

現年43歲的謝安琪身為兩孩之母，樣子依然非常年輕，謝安琪曾經分享自己的護膚心得，她指出最重要的是身體不能缺水，因為若然身體水分不足，身體機能便會減慢，體內毒素難以排走，便會形成水腫，皮膚亦會變得乾燥暗啞，因此謝安琪每日都會喝超過兩公升溫水。

謝安琪亦曾透露自己容易皮膚敏感，但當敏感發作時會讓皮膚休息，不亂塗抹護膚品，而是敷上蘆薈舒緩敏感症狀。另外，謝安琪亦會每一星期兩至三次為唇部用天然砂糖，加一些橄欖油作磨砂去角質死皮。

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4.郭可盈戒吃甜品

現年50歲的郭可盈亦是娛樂圈有名的凍齡星媽，早年誕下囡囡後便漸漸淡出幕前相夫教子，不過美貌依然，與多年前的劇照相比，郭可盈的美貌根本沒有大改變！郭可盈曾表示自己非常注重保濕，每日都會喝大量水為身體補充水分。另外，郭可盈亦很注重肌膚清潔，除了每日做足卸妝步驟，亦會經常做深層清潔去除毛孔的污垢。

郭可盈亦很關注飲食，她不但不吃油炸及零食，更會盡量少吃甜品，避免油及糖分會致肥及對身體不佳。

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5.陳慧琳自製水果美顏水

現年48歲的陳慧琳雖然貴為兩孩之母，不過依然保持高挑纖瘦身形，她透露秘訣是多喝水，而且她會在水中加入自己喜歡的水果，如士多啤梨、藍莓、檸檬、薄荷葉等自製水果美顏水，除了味道更加好，亦能夠有助排毒、美白。

除此之外，陳慧琳亦表明睡眠係最好「護膚品」，因為睡得不好，整個人便會無晒精神，所以睡眠非常重要。另外，陳慧琳每日早晚都要做足護膚步驟，包括卸妝、洗臉、爽膚和潤膚。

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6.張栢芝用凡士林做面膜

張栢芝早前分享用凡士林護膚的方法，只見她用木棒將凡士林厚敷在臉上。張栢芝表示，起床後用先用平常用開的乳液塗抹全臉，然後將凡士林厚敷在臉上（包括嘴唇），再用大片的化妝棉濕水後貼在面頰及額頭，再用化妝水噴在化妝棉上，濕敷10至20分鐘。栢芝分享指出這個護膚方法可以讓皮膚在素顏情況下都可以保持亮麗。

7.陳茵媺選擇素食

三孩之母陳茵媺轉眼已經接近40歲，不過她的樣子和當年選港姐時非常相近。Amiee堅持使用無添加成分的護膚品，以保持皮膚嫩滑。另外，平常她都會盡量選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖，不過懷孕期間就會為了胎兒健康而吃肉類。

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