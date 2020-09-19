媽媽掃貨攻略│DONKI驚安之殿堂　十大必買日本好用嬰幼兒用品

「驚安之殿堂」DON DON DONKI在尖沙咀﹑荃灣及銅鑼灣分店已開業，將軍澳及中環店亦即將開業，早前有傳第6間分店會在小西灣藍灣半島開設。在疫情期間，不少店鋪的生意也大受影響，但驚安之殿堂的人流卻未有減少，每天也迫滿人。 除了凍肉、零食、藥妝，其實店內更有不少好用的日本品牌嬰幼兒用品，大部分也是日本製造，價錢比不少水貨店更便宜，媽媽絕對不能錯過！

按圖即睇十大必買嬰幼兒用品：

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1.日本Skin Peace嬰幼兒無添加防曬+防蚊噴霧（60g）

售價：$79

特點： 一支有齊防蚊及SPF 50PA+++防曬功能，適合嬰幼兒使用，95%食用成分製成，無添加合成香料、色素等。

2. 日本象球牌防蚊噴霧（200ml）

售價：$44.2

特點：日本高銷量驅蚊噴勵，效果長效持久，驅蚊蟲的同時滋潤肌膚，對皮膚低刺激，適合6個月以上嬰幼兒使用。

3. 柔美嬰孩專用潤膚膏（38g）

售價：$65

特點：預防及紓緩因乾燥天氣或接觸刺激物引致的皮膚痕癢乾澀等，不含人造色素及香料，適合初生嬰兒子兒童使用。

柔美嬰孩專用潤膚膏（38g）。（黃慧雯攝）

4. STB-360do 嬰兒安全牙刷

售價：$29.9

特點：每枝刷有10000枝刷毛，採用0.08mm極細毛，以360度牙刷毛設計，方便小朋友的小手可握緊，學習刷牙，適合嬰兒至3歲兒童。

5. STB-360do 極細牙刷

售價：$19.9

特點：特殊360度刷毛設計，不擅長刷牙的小朋友也同樣可以輕鬆刷牙，維持口腔健康，適合3歲以上兒童使用。

6. 豆腐親子嬰幼兒牙刷及牙膠兩支裝

售價：$28

特點：牙膠適合未出牙的嬰兒使用，可讓BB學習緊握牙刷，軟膠刷頭適合清潔嬰兒牙齦使用，牙刷可助父母為嬰兒補刷。

豆腐親子嬰幼兒牙刷及牙膠兩支裝。（黃慧雯攝）

7. EDISON select 嬰兒鯨魚造型放大鏡指甲鉗

售價：$38.8

特點：鯨魚造型的指甲鉗加附放大鏡，修剪嬰幼兒指甲時，每隻小指也看得很清楚，方便好用。

EDISON select 嬰兒鯨魚造型放大鏡指甲鉗。（黃慧雯攝）

8. 白元快適兒童加濕口罩（3片）（提子味）

售價：$29.9

特點：立體設計的口罩令呼吸不會有窒息感，99% 過濾飛沫、病毒、花粉等，保濕片分別放入口罩左右兩邊的口袋即可使用。

白元快適兒童加濕口罩（3片）（提子味）。（黃慧雯攝）

9. 小林制藥便座除菌消毒濕巾（10片）

售價：$15.5

特點：這款除菌消毒紙巾可清除各類活躍的細菌，殺菌率高達99%，一擦廁板強效除菌，是媽媽出街必備。

小林制藥便座除菌消毒濕巾（10片）。（黃慧雯攝）

10.UYEKI 無香料防蟎噴霧（250ml）

售價$99

特點：日本過敏協會推薦品，可驅除和抑制塵蟎生長、減少因塵蟎和花粉引起的濕疹、過敏、支氣管炎、哮喘等症狀，兒童和寵物家庭都可使用。

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