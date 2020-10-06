家居︱500呎村屋如冰島Staycation　淘寶超平傢俬打造智能家居

因為疫情的關係，時下流行去酒店「Staycation」，就算不能離港旅行，都可以在本地來個小渡假。你又有沒有想過安在家中都能享受旅行Staycation的感覺？受訪者李太在網上分享了最近家居裝修的成果，把500呎村屋改裝成充滿冰島格調的全智能家居，大部分傢俬更是網購淘寶，令網民不禁大讚豪華又型格！

受訪者李太在網上分享了家居裝修的成果，把500呎村屋改裝成充滿冰島格調的全智能家居，大部分傢俬更是網購淘寶，令網民不禁大讚豪華又型格！（受訪者提供）

受訪者李太與丈夫2人住在自置的村屋，3樓連天台，每層面積約500呎。住了十幾年，買樓時的裝修尚新，當時沒有大裝，因此最近想翻新裝修。李太為了節省預算，不但自己設計及出圖，而且大部分傢俬都購自淘寶。加上請本地裝修師傅，共費約42萬，而整體裝修歷時4個月。

▼▼▼按下圖看裝修後的成果▼▼▼

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▼▼▼按下圖看村屋的原裝▼▼▼

李太指新裝修的設計概念來自於冰島Airbnb，希望在家都能享受旅行Staycation感覺。整體裝修走簡約風，以白、灰、木色為主調，感覺型格。丈夫亦自行安裝全屋智能家居，窗簾、燈和冷氣，連接手機控制及聲控。全屋亮點在於充滿Spa風格的浴室，灰色牆身、白色潔具，還有個非常具特式的浴缸的確能令人放鬆心情。同時，李太指今次的裝修主要想增加收納空間，好讓家居更具空間感，於是添置了不少地台儲物，令客廳感覺更簡潔。

▼▼▼按下圖看500呎村屋大變身裝修示範▼▼▼

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李太指今次的裝修，大部分傢俬都購自淘寶，家俱組裝交由裝修師傅幫忙。共花費約42萬，當中35萬是裝修費，餘下是買建材如磁磚、地板、電門鎖、家電、傢俬及燈具。李太指這次的淘寶經驗為她省了不少金錢，例如浴室面盆櫃連智能鏡連運費只需港幣$3,500。李太估計木工和傢俬如果全部香港造和買，預算起碼再多$80,000-$10,0000。

▼▼▼按下圖看淘寶傢俬貼士▼▼▼

很多人都擔心在淘寶買傢俬，沒親眼看過實物會貨不對版，又怕運送過程會很麻煩。但李太十分滿意今次的淘寶購買體驗，她指「淘寶款式多到你唔信」，只要目標清晰，透過搜尋關鍵字便能減低「行怨枉路」的可能。想在淘寶找到質素有保證的傢俬，建議不要選擇價錢太便宜的款式，也要細看買家評語及相片。李太又提醒想避免失誤，便要與店主溝通好款式及呎寸，要清晰畫出圖片及尺寸。淘寶網購雖然能為李太省錢，但亦有取捨，李太指由於傢俱體積較大，或是物件較多，集運難免有錯漏，例如地台工作間是度尺給廠家𠝹板，因為大量木板而要分件運送，而運送時遺失了其中一件（十塊板），要勞動師傅及好友試砌一次，找出邊件遺漏再叫廠家補發，過程的確煩人。