信錯無痛分娩謠言隨時害了BB　不會增加剖腹機率　一入院就可以打

今年上半年死亡比出生人數多近9千人，台灣首次出現人口負成長，不僅養育孩子經濟壓力大有影響，連第一關生孩子的疼痛都令人卻步。台灣新光醫院婦產科蕭國明醫師說：「醫師沒辦法幫忙養孩子，但是可以讓生產不用這麼痛苦，不要害怕生孩子！」

無痛分娩很必要 陣痛、傷口痛都可避免

懷孕生孩子從來就不是一件簡單的事，產痛是很劇烈，而且漸進地、越來越密集的痛，有產婦形容就像是被卡車輾過，還有寶寶通過陰道的擴張撕裂痛，一直要到胎盤娩出、會陰部傷口縫合才算結束。蕭國明醫師表示，生小孩也不一定要那麼慘痛，無痛生產已成為一必要過程，應從入院待產至生產完及產後疼痛，包括傷口復原的疼痛、子宮收縮復原的產後痛、餵母乳時宮縮的痛都可以避免。

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不影響胎兒和產程 也不會腰痛或增加剖腹機率

無痛分娩滿意度高達九成五，幾乎所有的產婦都認為是必要花費，麻醉科葉昱伶醫師分享，通常麻醉醫師會在腰椎間施行硬脊膜外麻醉，此處是陣痛感覺神經經過的地方，不會影響神經更不會造成腰痛，且藥物安全不會影響胎兒，臨床上也沒有延長產程或增加剖腹機率一事。但她也提醒，有少部分者會出現暫時性發抖、噁心及低血壓，但在麻醉科醫師在場的情況下都可以即時處理。

平均疼痛13小時 劇痛反而延長產程

蕭國明醫師說明，產婦平均疼痛的時程是13小時，疼痛加上焦慮和壓力，會引起腎上腺素大量分泌，使子宮血流量降低，反而延長產程；長時間的疼痛會使肌肉緊繃，造成生產時體力不支。無痛分娩不僅可減少產婦的心理壓力，還可以增加順產的機率，不會因過度疼痛導致剖腹。

一入院即可上無痛 安裝後再催生也可以

以往都會等到子宮頸開到1-2指才上無痛，蕭國明醫師說，只要產婦覺得有需要就可以打，新英格蘭醫學期刊（NEJM）早在2005年的研究已顯示，在開2指前就給予止痛針或無痛分娩，能有效減輕疼痛，嬰兒出生的情況較好，產程也較短。只要有產兆入院即可安裝無痛分娩，也可以安裝完才開始催生。希望媽媽們都可以優雅分娩，不要害怕生產，挽救低迷的出生率。