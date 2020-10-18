辛苦程度與「邊湊B邊煮飯」齊名？　帶孩子行超市絕對是爸媽惡夢…

家庭主婦不易做，有時侯碰巧鄰居沒空，爲了不要獨留兒童在家，不免要帶孩子外出買菜。一邊要看陳列品，確保沒遺漏，同時又要顧小孩子、孩子搗亂的話還要顧旁人的目光，忙起上來甚至比做菜更折騰，費少點神也不可以。以下內容節錄自《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》。

試想帶「對世界充滿好奇」的孩子外出買菜⋯⋯（按圖了解）：

前兩篇針對「顧孩子還得包辦家事」的辛勞，以及從中衍生而出的「邊顧孩子邊做菜」的辛苦大書特書了一番。這個「育兒還得包辦家事系列」尚可細分為好幾項，其中一項就是本篇的主題「帶孩子買菜」。

這項任務的累人指數也頗高，對我來說程度足以與「邊顧孩子邊做菜」匹敵，或許有些人甚至覺得這件事比做菜更折騰。「邊顧孩子邊做菜」是在家裏進行的，所以在場人物只有小孩與自己；而「帶孩子買菜」是在外面進行的，所以除了小孩與自己之外還會有旁人在場。

父母親必須繃緊神經全力顧及這個「旁人的目光」。

若沒有這層顧慮，即使小孩吵嘴或鬧翻天都能自顧自地逛下去，但受制於其他人的視線，根本無法心安理得地專注購物，然後就會發生為了避免周遭指責只好先對孩子開罵的莫名狀況。真的會讓人覺得日本是個有超多顧忌，不利於養育孩子的國家……。

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購物並不像做菜有那麼多程序，即便如此，其累人的程度卻與「邊顧孩子邊做菜」不相上下。

從陳列商品中選擇想買的物品＞放入購物籃＞收銀台結帳

程序大概只有這樣，其中尤以「挑選商品」最為累人。即便未曾參與過育兒的人，只要帶着小孩出門或許就能大略明白其中辛苦，然而購物真的只有實際體驗過才會知道有多折騰。

那麼，究竟哪個部分的累人程度足以與「邊顧孩子邊做菜」匹敵呢？其實答案林林總總，不過我認為最大的因素是必須不斷顧及他人的目光。其他像是「這也想要、那也想要」、「兩個以上的小孩隨行時有極高的機率會吵架」等，也很令人頭大。

「育兒還得包辦家事」基本上往往無法按照父母親的規劃順利執行，帶孩子買菜除了要注意孩子外還得顧及旁人，而且還是不特定的多數人。這些不特定的多數人會形成無聲的壓力，讓帶孩子買菜的父母親備感焦慮。

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這也想要、那也想要＆手足吵架乃家常便飯

剛成為主夫的時期，我曾帶當時正處於不要不要期的小女兒去買菜。她會不斷吵着「這也想要、那也想要」，一旦被我回絕就放聲大哭，總之就是鬧個不停。小孩根本不管周遭的眼光，鬧到不肯罷休。只要是她覺得看起來好玩的東西就統統想要，要讓她閉上嘴巴安靜下來並好好購物根本幾乎不可能。如果在工作上要跟我家小女兒這樣的下屬外出拜訪客戶的話，我絕對沒有信心能在約定的時間內準時赴約（笑）。

當小孩還肯乖乖坐購物推車時，還有辦法藉此限制其行動，但等到小孩稍微大一點以後，抗拒坐購物推車的情況也很常見，所以他們可以自由地活動，有時甚至直奔零食區。

當年為了讓小女兒安靜，每次都得多買些不必要的東西……。

獨生子女不會有手足吵架的問題，但是只要有兩個以上的小孩隨行，動不動就會吵起來。

當時大女兒還小，帶着她跟小女兒出門買菜便經常上演姊妹吵架的戲碼。我都已經有夠累了，還必須在意周遭的眼光，不能放任她們不管，為了讓她們安靜下來感覺已耗盡所有心力。現在小孩已經大了不再有這樣的問題，但是剛成為主夫的時期，帶孩子買菜幾乎都是這種情況。

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育兒過程中如影隨形的旁人目光

負責帶孩子後我才深刻體會到，日本人對育兒世代很嚴厲。小孩不過是稍微跑跳一下就會被惡言相向，其中有些人甚至還會直接上前來抱怨。我是男的倒還好，記得太太以前就常說出門大不易。本篇的主題雖然是帶孩子買菜，其實不只是買菜，只要帶孩子出門就是得多所顧慮。都說少子化是個很大的問題，可是究竟要到何時日本才能友善看待育兒世代呢……。

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書名：不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！

作者：河內瞬

作者河內瞬四年前由上班族轉為全職家庭主夫，因而開始經營部落客「主夫的每一天」（www.kawauchisyun.com），分享從上班族改當主夫後所體悟到的家事、照顧一對女兒的辛酸血淚。以獨到觀點發表「試想小孩若是下屬會怎樣」、「主夫乃值得推薦的職業」等文章與原創漫畫，粉絲人數急速上升中

譯者：陳姵君

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