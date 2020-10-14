小朋友情緒時好時壞　3C做法助他們學會管理情緒|Karen 教養信箱

一位媽媽問道：「兒子快要升K2。他的情緒時好時壞。兒子的心情好時，他是聽話的好孩子，面帶笑容，有問必答。可是，他經常發脾氣，哭得像個嬰孩。總言之，兒子不但會大吵大鬧，不願合作，而且會亂掉東西，甚至用手打人，吵鬧得像個嬰孩。我對於兒子的現況感到非常焦慮，我擔心他的壞脾氣讓他無法考入心儀的直資小學。我應怎麼辦才能使兒子學會管理好自己的情緒，讓他獨立和長大起來呢？」

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相信不願意長大的孩子背後總有他自己的原因。由於我未曾見過這孩子，又未有深入了解孩子日常生活的細節和家長的教養方式，所以我只能分享自己使孩子願意長大和擺脫依賴成人的3C做法。

機會 Chance

我最喜歡聽到兒子說：「我自己可以做到的。」和女兒道：「讓我試試看！」每當我聽到他們這些話，我知道自己唯一要做的事就是放手，並提供機會讓孩子做能力範圍可以做到的事情(例：快六歲大的孩子懂得控制自己情緒和遵守社群守則)。關於孩子在不同的年齡階段的認知、語言、社交和情緒發展，家長可以參考衛生署出版的《兒童發展》小冊子。還有，我會經常找機會為孩子拍照，將他們「做得好」和「有進步」的地方用一張張照片紀錄下來。最重要的是讓孩子有機會欣賞自己。

3C做法有助孩子擺脫依賴成人。（photoAC）

能力 Capability

每個孩子都是獨一無二的。孩子都需要家長在身邊肯定他們有能力的一面。首先，家長可以多留意孩子感興趣的地方，盡量花些親子時間去談討孩子感興趣的事。接着，我們可以多聆聽孩子在學習新事物或建立好習慣時所遇到的困難和需要，並順着孩子的意願去調節學習的進度和方式。最後，家長可以多鼓勵孩子能力上的進步和努力，讓孩子充滿能力感。重點是讓孩子在學習獨立的過程中獲取家長的肯定。

自信 Confidence

為了培育自信的孩子，身教是最快見效的方式。首先，家長可以保持得體的儀表 (例：行為端正和助人為樂) ，將發自內心的自信呈現在 孩子的眼前，讓他們在不經不覺中學習和模仿家長的言行。同時，家長可以與孩子一起多閱讀名人故事，從而學習名人邁向成功所具備的條件和品格，讓孩子有提升自信心的藍本。最後，家長可以經常教導孩子關注自己的優點和成就。孩子學會發掘自己的長處，就開始增強自信。重點是孩子學會以正面且積極的心態去面對人生的不同環境。

孩子學習獨立是人生中必經的成長里程碑。只要孩子知道自己不需要靠依賴成人來獲得家長的關注和時間，他們就會放心地表現自己的能力和長處。家長希望看到自己孩子獨立又自信的一刻自然就不遠了！

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。