幼稚園學費｜港島區幼稚園K1名單及學費　有學校由零學費加至3萬

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，受新冠肺炎疫情影響，今年部分學校已將面試改為拍片，家長要做的功夫比往年更多。為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2020/21學年的學費，讓家長在選校前作參考，惟部分幼稚園仍未有更新學費資料，以致未能提供最新學年的學費資料。 （資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年》、學校網站 )

今年大部分幼稚園學費跟往年相同，部分增設高班及全日班課程。有學校學費具明顯升幅，躍思（栢蕙）幼稚園今年並無參加幼稚園教育計劃，由「零學費」增至一年逾3萬元；循道衛理田灣幼稚園及聖公會聖基道幼兒園（灣仔）的全日課程也分別由「零學費」增至一年$2,400及$3,240。

筲箕灣循道衞理幼稚園及嶺南幼稚園（小西灣）的全日班學費均增約128%。另有幼稚園減學費，其中以明慧國際幼稚園的全日學費減幅最大，約48%，其半日學費亦減約17%，而救恩學校半日學費亦減約14%。

南區幼稚園名單及學費：

【相關文章】：

幼稚園學費｜新界及離島區幼稚園名單及學費 有全日班免費變收費

幼稚園學費｜九龍區幼稚園K1名單及學費 有學校學費加123%

中西區幼稚園名單及學費：

灣仔區幼稚園名單及學費：

東區幼稚園名單及學費：

相關文章：幼稚園報名｜熱門幼稚園K1報名詳情 有學校取消首輪面試改拍片

2021/22收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）