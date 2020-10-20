SOGO感謝祭2020｜玩具童裝廚具低至4折　即睇媽媽必掃精選

崇光百貨SOGO感謝祭（Thankful Week）2020（35周年賞）於明天（10月21日）正式開鑼，為期一個多月。除了超市美食，各款兒童用品、童裝、玩具、家居用品及廚具均推出優惠價，部分更低至四折，即睇媽媽必掃精選！

在半年一度的購物盛事崇光感謝祭，每次均見人頭湧湧，迫爆商場！今年感謝祭又名「35周年賞」，於明天（10月21日）正式開鑼，直至11月29日，為期超過一個月。Part 1（第一部分）於10月21日至11月3日舉行，銅鑼灣、尖沙咀分店及網店SOGO eStore將同步推出各項優惠貨品，涵蓋超市貨品、童裝、家品、廚具，大家更可於網店率先預購！若於網店下單，單一訂單購物滿淨值HK$1,200或以上（以折扣後之消費金額計算），均享免費送貨服務。

按圖即睇網店精選：

+ 16 + 16 + 16

按圖即睇銅鑼灣店童嬰用品玩具精選：

按圖即睇銅鑼灣店廚具及家庭電器精選：

按圖即睇銅鑼灣店崇光超市精選：

按圖即睇尖沙咀店崇光超市精選：

相關文章：露營行山用品｜DECATHLON新店開幕 必買10款親子郊遊精選商品

點圖即睇10款精選親子貨品：