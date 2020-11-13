夠飲夠食兒童仍有機會營養不良？　孩子若易暴躁或疲倦父母要留心

提到兒童營養不良（Malnutrition），大部分的人會想到營養不足，也就是沒攝取足夠的熱量和蛋白質讓身體正常發育。事實上，營養不良包含了營養不足與營養過剩，營養過剩指的是攝入卡路里超過身體所需。不過，本文只着重於營養不足的情形。 文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

提防兒童營養不良（按圖了解！）

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營養不良的原因

不好的飲食習慣與飲食的選擇，是營養不良的罪魁禍首。孩子沒有吃進足夠的食物、所攝取的食物無法提供足夠的營養、或是某些疾病引發吞嚥困難等，都會造成營養攝取不足。另一個常見的原因，則是心理因素，患有憂鬱症（Depression）的小孩，經常伴隨不良的飲食習慣，因而導致營養不良。在發展中的國家，營養不良則可能是糧食短缺，或糧價過高造成的結果。

營養不良的徵兆

下列是營養不良可能出現的症狀：

- 脂肪減少、肌肉減少、反覆畏寒 - 呼吸問題(呼吸困難) - 憂鬱 - 感到疲倦或筋疲力盡 - 坐立不安、暴躁易怒 - 傷口癒合時間延長 - 感染及生病恢復時間延長 - 低血壓的風險提高 - 手術併發症的風險提高 - 白血球減少導致免疫系統較弱

兒童若嚴重營養不良，會出現下列情形：

- 皮膚變薄、乾燥、缺乏彈性 - 頭髮乾燥或掉髮 - 臉頰與雙眼凹陷 - 心臟、肝臟及呼吸衰竭

嚴重的營養不良，會使兒童行為發展遲緩，甚至影響精神層面，若8至12周沒進食（完全沒有攝取任何卡路里），將導致死亡。即便接受治療，營養不良仍然會對兒童造成長期的負面影響，精神與消化系統終其一生都會受損。

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如何治療營養不良？

治療模式取決於營養不良的嚴重程度，病情愈嚴重，所需的時間就愈長。倘若有其他潛在的疾病，應該先處理好疾病的問題。所有的照護與治療，都應考慮小孩的需求與喜好。治療計劃通常包含特定飲食菜單，與營養補充品，目的是確保孩子的飲食均衡與健康。除此之外，還會密切注意小孩的飲食情形，確保獲得足夠的卡路里與營養。

俗話說：預防勝於治療。您替孩子準備的食物應包含5大類，均衡的飲食與足夠的營養，才能避免營養不良。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：5種冒犯話～貼心的你少對新手媽媽說】