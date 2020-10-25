語言不是單在教室就學得好　重點是要不經意地吸收｜Natalie Yim

要讓孩子學好語文，在教室裡，我們考究的是教學方式、教材質素、考卷問題等等，那麼在課堂以外的每分每秒呢？科學家把「學習語言」這回事分為學習（learning）和習得（acquisition），前者指學生經老師或書本指導，「刻意地」學會運用語言；後者則是小孩「不經意地」吸收生活中有關語言的一點一滴，再轉化成長期記憶（語文能力）的過程。

當我們與別人對話時，與對方交換的不只有字面的意思，還有來自肢體語言，語境（context），雙方文化等資訊。這些有關語言的、約定俗成的，而又自然而然地累積的能力，其實由小孩日常的所見所聞（即所謂見識）中積沙成塔。

提起見識，教育學有一重大學說：建構主義（Constructivism）。它主張：知識是建基在已有的經驗（見識）之上——新體驗和已有的經驗融合，組織成更強大的知識與語言網絡。例如，小朋友在外用膳，他們聽到家長或旁人使用「請」，「麻煩你」，「謝謝」一類詞語。他們除了學會在這個語境中，「麻煩你」不是真的在找別人麻煩之外，他們的腦袋亦相應地建立一個「在外用膳」用詞的新資料夾。如果下一次有類似的新體驗，例如，參加婚禮宴會，他們很快就知道應該使用怎麼樣的語句。

回到教室，這些「不經意地」吸收的知識，也可以是學習的原材料：在寫書信請求別人時，學生掌握到該用怎麼樣的語氣；在閱讀文章時，他們能投入文章描繪「熱鬧」和「喜慶」的氣氛，因為這些在學習上、理解上、應用上需要的先決要求（pre-requisition）都曾經出現過在學生的生活中，他們之前已經悄悄地領悟過來。再舉例，如果小朋友看過人家編織毛衣，那麼當他們讀到「家長的愛與老師的教導共同編織了一把愛心巨傘」時，他們馬上就能想像到兩者是如何環環緊扣。由此可見，生活體驗和見識是多麼重要的。

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另外，大量研究證實，多元及多采的環境（enriched environment）能刺激神經元生長，有助大腦發展，提升大腦的執行能力（executive function）：思考，專注力，創作力，工作記憶（working memory）等等，這些通通是語言習得及學習，還有語言運用時，必然會啓動的機能。而多元及多采的環境不一定是一整屋子的圖書和卡片遊戲（board game）。帶小朋友出去走走，給他們一些新鮮的體驗，刺激五感，也同樣有助大腦發展。

語言習得一直在後台運作，從不間斷地跟隨孩子的生活體驗和見識，去更新大腦的語言及知識網絡，也提供原材料給小孩在課堂上學習語言。很多時候，我們只關注小孩在學校怎樣學得好（learning），而忽略了學校以外的每分每秒；那些時間，其實都是語言習得（acquisition）的課節。我們也可能想不起來，見識對語言及大腦的發展非常重要。有人說：「匱乏限制想像。」匱乏，如果指錢財，我不認同，我們不需要富有，也可以學好語文。讓子女多出去走走，多看，多聽，多與人溝通，打破見識的匱乏，擴大他們的想像範圍，反而潛藏更大力量給孩童學好語文。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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