日本幼稚園派提子哽死4歲學童　麻糬啫喱12種食物小孩進食要留神

一直到現在，還有許多大人喜歡餵孩子吃果凍、花生，這些食物雖然好吃，但真的很容易害寶寶哽到，提醒家長們，餵孩子吃的食物一定要慎選啊！

日本一間幼兒園發生4歲男童吃葡萄哽死的意外事故。根據報道，幼兒園老師發現男童用餐時表情痛苦，有立即施予急救措施，並緊急通報救護車送醫，但仍宣告不治。東京都警視廳經確認後，研判男童應該是被葡萄哽住，導致窒息死亡。據了解，幼兒園當天供餐時每個孩子都分到3顆直徑約3厘米的葡萄，幼兒園園長受訪時表示非常抱歉。日本兒科醫生提醒，葡萄對幼童來說又大又硬，最好切成小塊再給予。

寶寶4至6個月就可以慢慢添加副食品，是銜接奶類與大人固體食物的關鍵階段，但寶寶的食道很小，且咀嚼能力尚未成熟，比較容易被食物哽到，所以會建議食物種類與做法應該循序漸進，從軟爛的泥狀食物到固體食物，只是寶寶須到3歲以後才能完全學會吞固體的食物，所以有些食物要給寶寶吃之前，爸媽們還是要先想清楚喔～以下列舉了較危險的12種食物提供參考。

即睇12種寶寶容易哽到的食物！

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1. 花生

舉凡核桃、花生、瓜子等堅果類食物，雖然富含協助DHA合成的成分，對寶寶的視力與腦力發展有益處，但這類的食物太硬又不好咬，而寶寶的吞嚥與咀嚼功能不佳，所以很容易直接吞食，反而有哽到的風險。

若要給寶寶嘗試吃堅果類食物，建議可以切碎或磨成粉狀煮成糊食用，即使寶寶已經會咀嚼，爸媽也要在一旁協助進食喔！

2. 果凍

果凍有多種口味，酸酸甜甜的很令大人小孩喜愛，但果凍口感滑嫩，這對3歲以前的孩子卻隱藏着危機。

由於果凍表面滑溜，很容易未經咀嚼後就直接滑到寶寶的食道，再加上果凍的張力大可能堵住食道，造成寶寶窒息，真的非常危險，爸媽們更要注意。如果真的要餵寶寶吃果凍，還是建議要切的細細碎碎的，一次餵一小小口，並隨時注意寶寶吞食後的狀況。

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3. 葡萄

水果很營養沒錯，但像是葡萄、荔枝、龍眼等圓形，且有核的水果在餵食前都要特別小心，因為圓形的固體食物本身就容易不小心直接吞食而哽到，而寶寶也不知道怎麼吐核，所以要讓寶寶吃這些水果之前，請務必要將核取出，並切成小塊後在餵寶寶吃喔～

4. 麻糬

諸如湯圓、麻糬、年糕這類黏度較高的食物，其難以咬爛的特性，對成人都可能會造成哽到的風險，更何況是小孩子。像這樣的食物，寶寶很容易咬不爛而直接用吞的，結果黏在喉嚨，吐不出來也吞不下去，喝水也不一定有用，非常危險。這種食物即使切成小小塊，對小朋友來說還是有負擔，所以建議還是避免讓寶寶食用。

5. 酸梅

大人都喜歡看寶寶嘗試酸味時的表情，真的很逗趣，像是檸檬、酸梅等，而梅子更是長輩們很喜歡的零食之一，所以經常會看到長輩拿給孩子吃，雖然寶寶沒有不能吃，但酸梅通常都是用大量的鹽與糖醃製而成，不建議給寶寶吃太多重口味的醃製品，再加上酸梅有核，沒有先幫寶寶剝好核就讓他吃，會有哽到的風險。

不過，若寶寶沒有胃口，以酸梅入菜也是一道不錯的開胃副食品喔～

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6. 大肉塊

正常來說，寶寶的上下排門牙都長出來之後，就可以讓寶寶嘗試稍微硬一點的肉類，訓練寶寶用牙齒咬斷食物，但還是要注意必須切成小塊或薄片，以防寶寶還沒完全咬碎就吞入，造成哽到的危險。

7. 刺多的魚

副食品階段鼓勵寶寶可以多吃魚，但有些魚的魚刺比較多，例如秋刀魚、虱目魚等，魚刺若未完全去除乾淨，就很可能會卡在喉嚨，而且寶寶剛開始嘗試吃魚就被魚刺刺到的話，很可能從此抗拒吃魚喔～

所以建議可以挑選魚刺較少的魚類，例如鱈魚、三文魚、鰂魚等，萬一媽咪真的太忙，沒有時間仔細幫寶寶挑魚刺，也可以直接購買新鮮的生魚片回家煮湯或清蒸，都非常適合寶寶食用。

8. 硬糖果/軟糖

大部分的寶寶都喜歡甜味，而糖果除了有大量的精製糖以外，還添加了人工色素，吃多了對寶寶的健康沒有好處，而且市面上許多硬糖果都是整顆用含的，而孩子開始會走會跑後，都喜歡到處玩，動來動去的情況下，很可能會把含在口中的糖果誤吞，增加哽到的風險，最好還是少吃糖果。

除此之外，軟糖的特性張力強、也不易咬爛，寶寶也可能會含在口中或直接吞下，造成危險。

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9.爆谷

爆谷味道香濃，是不少大人與小孩喜愛的零食之一，但爆谷之所以如此香甜，就是因為裏面含有大量的甜味劑、香精、人造牛油等，吃多了不僅對寶寶的健康無益處，爆谷很容易在還未嚼碎的情況下就吞嚥，也很可能發生卡在寶寶喉嚨的情況。

10. 魷魚絲

長纖維的食物也不易咬爛，像是魷魚絲、牛肉乾等，除了纖維較長，對寶寶來說也過硬，很容易造成寶寶吞嚥困難，再加上這些食物都屬於加工食品，應該少碰。

11. 芹菜

多吃蔬菜有益身體健康，但有些蔬菜纖維較多，例如西芹、通菜、竹筍等，對寶寶來說也不容易咬斷，所以若要給寶寶吃並非不可，只要注意切的細一些、煮的久一點，餵食前，媽咪可以先吃吃看是否合宜，讓寶寶可以順利吞食唷～

12.麵條

條狀的麵條、米粉等長條形食物也不利於寶寶吞食，很容易不小心吸了一口而卡在喉嚨間，所以應該先將麵條切成小段小段，再餵寶寶吃。

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寶寶噎到該怎麼辦？爸媽可以這樣做

嬰幼兒會用嘴巴探索周邊環境，除了食物以外，也喜歡把各式各樣的物品放入嘴裏，導致噎到的情形，且發生在3歲以下的孩子高達73％。所以爸媽們不得不小心，如果不慎噎到該怎麼辦呢？異物梗塞必須施以哈姆立克法，但得根據寶寶噎到時的不同情況給予協助。

如果呼吸道未完全阻塞，可以鼓勵寶寶用力咳嗽，不要拍背或干擾，保持觀察即可。但如果發現寶寶無法自己咳嗽、沒有聲音或臉部發紫，就表示他的呼吸道完全阻塞，應立刻實施哈姆立克法。

1歲以下的寶寶頭頸尚未成熟，可能還不會站立，建議使用拍背壓胸法。

Step 1：將寶寶面朝下趴在施救者的前臂，一手托住固定寶寶的頭頸，維持頭低腳高的傾斜姿勢。

Step 2：另一手掌跟拍打背部兩肩胛骨之間，連續拍5次。

Step 3：若上述方法無效，小心將寶寶翻轉，使面朝上，一手固定寶寶的頭部與頸背，維持頭低腳高的傾斜姿勢。

Step 4：用食、中、無名三指置於胸骨下段，連續按壓5次。

1嵗以上嬰兒噎到食物處理方法（嬰兒與母親）

1歲以上的孩子通常頭頸發展越趨成熟，下肢也較有力氣，可以站立，使用腹部壓迫法。不過，仍須視孩童能否站立或已經倒下兩種狀況處理。

★孩童可以站立

Step1：從背部環抱，一手握拳，虎口向內置於肚臍上方，另一手抱住拳頭且握緊。

Step2：兩手快速向上、向內連續擠壓5次。

★孩童已經倒下

Step1：使孩子仰臥，跨坐大腿，兩手十指互扣並翹起。

Step2：掌根置於肚臍上方與心窩中線，快速向下並往前推壓5次。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】