【萬聖節2020】小朋友化身交通燈柱　萬眾期望萌萌&咩咩今年扮...

萬聖節可以說是西方的盂蘭節，但節日氣氛卻截然不同，不少學校更會舉辦萬聖節派對！而台灣對萬聖節的認真程度亦超乎大家想像，每年萬聖節一眾媽媽都不會放過這個「惡搞」小朋友的機會，為他們換上奇裝異服，而且這些服裝絕不馬虎，不難看出是媽媽們花了大量時間和心思製作出來的。

台灣親子萬聖節網紅

而在台灣高雄，每年在這個日子，網紅萌萌都會成為全城焦點，因為每次她媽媽都會盡心思為萌萌及妹妹咩咩打扮，當中最令人印象深刻的就是2016年萌萌曾化身成動畫《千與千尋》中的無臉男，照片一度在網上瘋傳，後來更開設專頁「萌萌&咩咩(小小無臉男)」，自此每一年都有大批粉絲等著萌萌和咩咩的萬聖節造型，今年萌萌化身《猛鬼追魂》釘子頭，還原度相當高，相信必定能嚇到不少同學。

「萌萌&咩咩」每年造型一覽

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有時真的不得不佩服台灣的媽媽們，肯如此花心思去製作一件件的服飾，令萬聖節成為了一個充滿歡笑的日子。除了「萌萌&咩咩」外，其他台灣家長的想像力和創造力也不容小覷，一起來看看其他家長的「傑作」！

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