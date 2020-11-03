教育局今與學界會面未有計劃恢復全日課　退學潮計劃推行小班教學

上周有消息指教育局正考慮回復全日課堂的可能，令不少家長群起反對，去信教育局要求維持半日上課，今日（3日 )下午教育團體與教育局會面，暫時未有計劃恢復全日面授課堂，一旦落實全日授課，教育局會於四星期前公布，讓學校有足夠時間準備。

教育局與教育團體會面內容：

+ 3 + 3 + 3

上周傳出教育局局長楊潤雄計劃與學界會晤，商討回復全日制的可能性，不過消息一出，反對全日制的家長主要持兩個意見，一是疫情未完全平伏，其次是在疫情期間實行半日上課，同學在學業上的進度不但沒有影響，多出來的時間更可以讓小朋友玩樂，認為沒有必要回到全日制，因此不少家長也去信教育局表達希望延續半日制的意願。

今日下午各校校長與教育局進行會面，除了商討有關全日課堂的安排以外，更討論可能出現移民潮，教育局將逐區逐年推行小班教學等。有參與會議的教育界代表稱，局方暫時未有計劃恢復全日面授課堂，教育局會在恢復全日課前四星期公佈，讓學校有足夠時間準備。

+ 3 + 3 + 3

移民引發退學潮 教育局計劃推小班教學

此外將於全港學校推出免費新冠肺炎病毒檢測計劃，每星期可為40至50間學校全體教職員派發及收集深喉唾液檢測樽，教育局不會收集各校參加檢測資料。有關跨境學童暫時仍未可以回港上課，學界已要求教育局協助聯繫內地郵寄機構，方便學校將教材寄到國內，並期望局方從中斡旋，支援本港學校在內地進行呈分試。

由於跨境學童未能返港及可能出現移民潮，教育局計劃按部就班逐區逐年推行，惟前題要平衡資源分配。

相關文章：消息指教育局下周會晤學界 商討恢復全日課 家長發信教育局反對

教育局回覆家長內容：