聖誕禮物2020｜玩具反斗城多款玩具低至半價　直擊十大抵買推介

親子
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聖誕節絕對是很多小朋友最期待的節日，因為他們都期待著聖誕老人(爸爸媽媽)出來派禮物，雖然尚有一個月多時間才到聖誕節，但不少商店已開始進行減價，由即日起全線玩具反斗城進行開心大折扣，170件玩具低至半價發售，是爸爸媽媽購買聖誕禮物好時機。

攝影：許珞珩 (部份圖片由受訪者提供)

全線13間玩具反斗城由即日起至11月30日舉行開心大折扣，有170件貨品更低至半價發售，如72cm高的Peppa Pig厨房由$499.9半價後售$249.5，Globber高樂寶折疊著燈滑板半價後售$399.5，Crayola繪兒樂Disney Frozen迪士尼魔雪奇緣2大藝術家套裝100支半價後售$249.50，其他還有大受男孩子歡迎的NERF發射的獨家發射系列低至8折，小朋友更可以即場免費試玩指定玩具，更可以$149換精選禮物，及享有免費禮品包裝服務。

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