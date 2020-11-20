氣炸鍋油煙產量比傳統煮食高13倍　如沒抽油煙機使用前最好這樣做

空氣污染的殺傷力不僅是造成過敏，可能從心血管、肝臟、骨頭都會受影響，但不是躲在家裏就沒事，不管是油漆、家具、濕氣都是造成室內空污的來源，但主打無油的氣炸鍋，及除塵家電竟也成為室內空污兇手之一。

污染家居空氣的3種家電（按圖了解）：

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空污問題是大眾關注的議題之一，不過空污並不只是發生在室外，密閉空間也會有空污的問題，近日台灣長榮大學發佈的研究中顯示，主打無油的氣炸鍋，產生的油煙濃度比使用油煎鍋煎香腸還高，且沒開抽油煙機的話，空污指數甚至飆高1500多倍，不僅是油煙相關的家電會產生空污，以下這兩種家電也會造成室內的空氣污染，提醒大家要特別注意！

不是無油就沒空污！

研究顯示：氣炸鍋油煙空污是油鍋的13倍

根據世界衛生組織（WHO）調查，2012年約有430萬人死因與室內空氣污染有關，且室內空氣污染物引起的疾病有孩童急性下呼吸道感染、肺癌、慢性肺阻塞、中風以及缺血性心臟病等。

台塑企業暨王詹樣公益信託（台塑企業暨信託創辦人：王永在）與長榮大學安全衛生科學學院共同推動「2020室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」。

該研究以氣炸鍋跟一般炒菜油鍋在精密環境的模擬廚房中烹調油脂高的香腸與豬肉，對比兩者結果發現，在抽油煙機沒有啟動密閉空間裏，氣炸鍋的油煙是未啟動前的1525倍，且就算開啟抽油煙機，氣炸鍋的油煙產量最高時也比油鍋煎香腸高出13.15倍，對呼吸道的傷害不容小覷。

長榮大學職業安全衛生科學學院副教授張振平建議，所有烹調行為都要在開啟的抽油煙機下方進行，如果沒有抽油煙機，最好要在陽台或窗邊使用，而且後方排氣孔要對着戶外，以利降低室內油煙濃度，要是真的沒窗戶，在排氣孔外一小段距離掛一條濕毛巾，也可以吸附一些油煙，但效果不會很好。

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不僅是油煙會產生空污

這兩種除塵家電成室內空污兇手

1. 掃地機器人

根據2019年「室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究計劃」的研究發現，掃地機器人運作10分鐘，期間的揚塵濃度可達背景值6倍，PM10與PM2.5的濃度最少也有背景值2倍。

以一般PM2.5基準值35μg/m³計算，使用掃地機器人的期間，室內空氣PM2.5的濃度至少高達70μg/m³，已經達到對人體不健康的數值。

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2. 吸塵器

該研究指出，使用吸塵器後方氣旋所造成的微粒總粒徑揚塵度，更是高達13倍，另外，以會對人體致癌PM2.5來看，濃度也增加了2倍以上，已經超過環保署規定的「紅色警戒」。

輔仁大學醫學院副院長林瑜雯提醒，在操作吸塵器時，要避免站在吸塵器出氣口後方，同時配戴口罩，才不會吸入過多空污微粒。

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避免吸入空污微粒

清掃完畢1.5小時後再進入、開窗增加室內對流

該實驗是在門窗緊閉且冷氣電風扇都不開啟的情況下，分別使用10分鐘掃地機器人與5分鐘吸塵器進行打掃，並且模擬嬰兒與學童的呼吸高度，在離地45厘米高、75厘米高處測量空氣品質。

該研究也表示，使用掃地機器人或吸塵器1.5個小時以後，揚塵濃度便會出現穩定下降趨勢，且最終室內空氣品質「優於」打掃前，因此並不需要擔心造成PM2.5濃度短暫竄升而不敢使用。

林瑜雯提醒，正確的使用方法應為清掃完畢1.5小時後，再進入打掃環境，或是打開空氣清淨機、窗戶增加室內對流，藉此避免吸入過多的空污微粒。

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