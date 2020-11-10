上呼吸道感染人數急增多校急停課　醫生提醒校園5大高危位

近日新冠肺炎疫情逐漸放緩，惟多校爆發上呼吸道感染個案，遍及九龍城、黃大仙、深水埗、葵青、西貢等地區。衞生防護中心今日（10日）晚上公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，衞生防護中心表示，已錄得71宗院舍及學校爆發上呼吸道感染個案，共789名人士受影響。 為安全起見，不少學校，如九龍塘又一村學校、啟思幼稚園幼兒園（匯景），以及迦南幼稚園多間分校亦相繼停課。其中有患病學生曾到訪海洋公園及迪士尼樂園，兒科醫生表示，防疫意識減低，加上多了外出遊玩，也是上呼吸道感染個案爆發的原因之一。究竟孩子回校上課，還有什麼需要注意？ （學校名單持續更新）

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多間學校宣佈停課 家長：做得好

衞生署衞生防護中心（10日）晚上公布，正調查9宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及一間幼兒中心、兩間幼稚園暨幼兒中心、四間幼稚園、一間小學及一間特殊學校，涉及學童及教職員，全部情況穩定，無需入院。

據了解，涉及的學校包括迦南幼兒園（九龍塘）（學童共27男24女）及迦南幼稚園（窩打老道）（學童共14男10女）、黃大仙東華三院群芳幼兒園（學童共9男10女）、又一村基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園（學童共21男11女）、葵涌聖公會荊冕堂葵涌幼稚園（學童共8男15女）、荃灣救世軍富強幼稚園（學童共20男10女）、西貢CLEARWATER BAY SCHOOL（學童共15男18女）及元朗錦繡花園匡智元朗晨曦學校（學生共16男2女）。

為謹慎起見，衞生防護中心會為出現上呼吸道感染爆發個案的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關受影響班別的師生進行2019冠狀病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於三日，作為預防措施。

九龍塘又一村學校今日（10日）向家長發通告，表示昨日接獲家長來電，有部分家長曾帶同子女前往海洋公園、迪士尼樂園、音樂農莊等地方，回家後陸續出現上呼吸道感染徵狀。按衞生防護中心指示，將由明天（11日）至星期五（13日）停課三天。

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迦南幼稚園多間分校停課

九龍塘迦南幼稚園亦向家長發通告，指接獲家長通知，子女患上上呼吸道感染，暫定由11日（星期三）至17日（星期二）停課，而患病學童將安排進行深喉唾液樣本檢測。據悉，校內告病假的學生人數不多，對於學校為安全起見停課，有家長表示歡迎，「覺得做得好」。記者就事件向學校查詢，校方表示不方便透露詳情。

有迦南幼稚園家長表示，黃埔花園、窩打老道及麗港城分校均會停課一星期。至於其餘分校，有家長表示為安全起見，亦將自行停課。

另有消息指，大埔循道衛理幼稚園一班裡近9成學生染病，校方在接受記者查詢時表示，獲衞生防護中心確認有14名學生患上呼吸道感染，現正與教育局溝通，並正考慮停課。

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防疫意識減低促成爆發

兒科專科醫生陳欣永表示，最近兩星期因上呼吸道感染而求診的個案明顯上升，「之前疫情下個個小朋友唔使返學，少出街，的確冇乜小朋友病。但過去兩個星期開始多，好多時都係有返學、返playgroup（遊戲班）。有啲個案都係約埋去公園玩，相信同大家嘅防禦意識低咗、多咗約人出去有關。」

疫情期間孩子上學均戴上口罩，為個仍會出現傳染病爆發？「大部分上呼吸道疾病係透過飛沫傳染，好多時小朋友圍埋一齊，如果其中有小朋友口罩蓋唔到口鼻，都可以因為咁而傳染得到。」

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常摸口罩或成隱憂

他補充，孩子亦會忽略了雙手的清潔。「有時掩住口鼻打完噴嚏，雙手沾上分泌物，跟住掂其他玩具、遊樂場、地墊、門柄、圖書，好多地方你不為意，可能已經黏附了病毒。小朋友掂完，又冇即時洗乾淨雙手，捽眼捽鼻，就會容易感染。」

兒科專科醫生陳欣永（受訪者提供）

陳醫生又指，小朋友經常碰口罩外面，然後又再觸摸口鼻，也可能因而受感染。「有啲學校仍然會有食嘢時間，大家除低口罩，又係高危時間。」他提醒大家要緊守衛生防禦意識，「戴口罩時不要亂摸口罩外面，維持常洗手的習慣，各方面都好重要。」

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