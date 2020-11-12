多校爆上呼吸道感染　消息指教育局考慮幼稚園暫停面授課堂14日

近日多校爆發上呼吸道感染個案，衛生署署長陳漢儀昨日（11日）表示，截至下午3時，今個星期錄得132宗院舍或學校個案，涉及近1400人。近日多間院舍、幼稚園及中小學爆發上呼吸道感染個案，多校已因應個案增加而停課，有消息指教育局正考慮幼稚園及幼兒中心周六（14日）起暫停面授課堂２星期。

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消息：教育局考慮幼稚園暫停面授課堂14日

衛生署署長陳漢儀昨日（11日)表示，個案主要出現在幼稚園、幼兒中心，其次是小學。衞生防護中心將安排向有關院舍或學校派發樣本樽，進行新型冠狀病毒檢測，亦會要求學校在未有結果前停課最少3天。

上呼吸道感染個案連日激增，今早有消息指教育局正考慮幼稚園及幼兒中心周六（14日）起暫停面授課堂，為期14日，食物及衛生局局長陳肇始將於下午2時開記者會交待詳情。

有別幼稚園因早前校內爆發上呼吸道感染而需暫停面授課堂，如迦南幼稚園停課的分校，已向家長發通告，周五（13日）起將轉為Zoom上課。

何柏良：情況令人憂心

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日（11日）在港台節目表示，近日有小學及幼兒園爆發上呼吸道感染，情況令人憂心。他指，有關爆發於上月最後一星期開始，相信與家長放鬆心情，多了帶小朋友外出活動，包括參與不同運動或到主題公園，以及與其他小朋友面時，防疫措施做得不足有關。

何栢良認為，病毒在幼兒園爆發已帶來警號，反映學校「守得不穩陣」，家長亦應重新檢視日常活動，做好防疫工作。他又指，新冠肺炎與上呼吸道感染傳播途徑相似，如有學童感染新冠肺炎，憂慮會出現幼童感染群組。

曾祈殷：或需考慮停課

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨早（11日)在商台節目表示，上呼吸道病毒感染源眾多，如鼻病毒、腺病毒，得等待政府取樣作詳細分析，建議當局研究如何協助家長幫小朋友留深喉唾液樣本。他認為若爆發情況持續，當局可評估形勢，考慮幼兒園是否需要局部停課。

他認為，家長亦可評估狀況，考慮是否讓小朋友上學。惟現時沒有抗病毒藥物，小朋友染病後可靠自身免疫系統復原，但由於上呼吸道感染可引起繼發性細菌感染，家長宜多加留意病情，但亦無需過分擔心。

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防疫意識減低促成爆發

兒科專科醫生陳欣永表示，最近兩星期因上呼吸道感染而求診的個案明顯上升，「之前疫情下個個小朋友唔使返學，少出街，的確冇乜小朋友病。但過去兩個星期開始多，好多時都係有返學、返playgroup（遊戲班）。有啲個案都係約埋去公園玩，相信同大家嘅防禦意識低咗、多咗約人出去有關。」

疫情期間孩子上學均戴上口罩，為個仍會出現傳染病爆發？「大部分上呼吸道疾病係透過飛沫傳染，好多時小朋友圍埋一齊，如果其中有小朋友口罩蓋唔到口鼻，都可以因為咁而傳染得到。」

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常摸口罩或成隱憂

他補充，孩子亦會忽略了雙手的清潔。「有時掩住口鼻打完噴嚏，雙手沾上分泌物，跟住掂其他玩具、遊樂場、地墊、門柄、圖書，好多地方你不為意，可能已經黏附了病毒。小朋友掂完，又冇即時洗乾淨雙手，捽眼捽鼻，就會容易感染。」

兒科專科醫生陳欣永（受訪者提供）

陳醫生又指，小朋友經常碰口罩外面，然後又再觸摸口鼻，也可能因而受感染。「有啲學校仍然會有食嘢時間，大家除低口罩，又係高危時間。」他提醒大家要緊守衛生防禦意識，「戴口罩時不要亂摸口罩外面，維持常洗手的習慣，各方面都好重要。」