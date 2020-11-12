多校爆上呼吸道感染　小學1日增16間　醫生提醒校園6大高危位

近日多校爆發上呼吸道感染個案，教育局今日下午公佈幼稚園及幼兒中心，由本周六（14日）起暫停面授課堂14天。截至下午5時，衞生署錄得179宗學校爆發上呼吸道感染個案，逾1,930人受影響。與此同時，小學的爆發個案數字亦見上升趨勢，過去1日便增加了16間中招學校。在非常時期，學生回校有什麼需要注意？

按圖即睇爆發學校名單（截至11月12日）：

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小學未停課 陳肇始：學生較具自理能力

食物及衞生局局長陳肇始今午表示，截至上午9時半，本周錄得171宗學校爆發上呼吸道感染個案，逾1,900人受影響。陳肇始指，考慮到小學生較具自理能力，且分班上課，大規模爆發風險較低，現階段未有停課安排。

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小學生提防6大高危位

兒科醫生陳欣永表示，今年的上呼吸道感染情況，與去年同期相差不遠。「只不過之前唔使返學，大家戴口罩隔離，冇乜小朋友因為交叉感染而生病，傷風感冒都冇乜。突然呢兩個禮拜好似平時正常咁唔舒服，其實都係正常會發生嘅事情。」

在非常時期，小學生回校時，有什麼需要注意？「本身衛生防禦意識要做得好，常洗手，唔好拉低口罩揉鼻、成日亂摸口罩。全日返學，食嘢點都要除口罩，反而係戴口罩、除口罩、保存口罩，要多加注意。其次要有充足睡眠，家長唔好編排太多活動，令佢哋冇得休息，就會容易病。另外都要保持均衡飲食。」他提醒，家長也要避免帶小朋友到人多的地方，例如遊樂場，以免造成交叉感染。

按圖即睇小學校園6大高危位：

他補充，小學校園內也有不同高危位置需要提防。「小朋友會聚集嘅地方，書枱、凳背、廁所、門柄、水喉，都容易附上污糟嘢。如果佢哋嘅手唔乾淨，接觸到飛沫，就會有機會傳染到，帶埋搓手液返學校會好啲。另外用口用飲水機都唔係咁適合，最好自己帶水樽。」

按圖即睇增強免疫力食物：

4款食物增免疫力

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，要增強免疫力，除了可曬太陽，補充維他命D，也宜多吃高抗氧化，即不同顏色的蔬菜水果。

家長可如何烹調蔬果，以吸引小朋友？她建議數款簡易食物，「番茄炒蛋含有茄紅素，南瓜肉碎粥含有胡蘿蔔素，三色椒炒蝦仁有維他命C，鮮藍莓乳酪則有花青素和益生菌。」