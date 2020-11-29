老爺客廳睇AV聲浪大到2樓都聽到　家人當視而不見媳婦卻勁尷尬…

跟公婆同住，真的會摩擦出很多生活上的磨擦，有些睜一隻眼閉一隻眼日子也就這樣過下去，但有些真的太誇張！一名女網友是兩個孩子的媽媽，她在Facebook群組「靠北婆婆2.0」發文表示，她要抱怨的對象並不是婆婆、而是公公！因為公公的生活「習慣」讓他常處在非常尷尬且不舒服的狀態！

老公在客廳觀看成人電影，令媳婦很感無奈（順道了解小孩在各歲段時該接受怎樣的性教育吧！）：

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客廳公然看成人片，真的好尷尬！

發文中描述，她的公公經常會在家中看A片，她能明白看A片是人之常情，若是自己在房間內不影響到別人，並沒有甚麼好大驚小怪的，但是公公偏偏喜歡在家中客廳看，而且影片聲音大到在2樓都聽得到，更別說兩個孩子的房間都在2樓。再說，先不論小孩聽到是否會有不好的影響，客廳是全家人出門一定會經過的地方，全家人的態度卻都是視而不見，變得只剩她覺得非常尷尬。

多數網友不贊成這樣的行為，苦勸主角搬出去為上策！

許多網友看到貼文都留言說，「長輩連這點羞恥心都沒有！可以的話分開住吧，免得小孩身心靈受影響」、「公公真的很不正常，還客廳正大光明勒」、「這真是不太好的身教，又不是血氣方剛的少年郎」。

也有網友給出建議說直接買一台電視送給公公，讓他去房間看最快！更有其他網友說出自己朋友的公公也是在客廳看A片，有客人來還邀約他們一起看很無言，後來直接搬去外面住。

總之大家對這樣的行為除了都表示不解外，也都勸主角如果真的講不聽，就搬出去住吧！因為這樣的居住品質真的太壓抑了。

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學齡前性教育重點：每個歲段要學的都不一樣！

0至1歲：建立安全依附關係

「性教育是一種『愛的教育』。」嬰幼兒從小就會和主要照顧者建立一種強烈的情感連結，稱作「依附關係」，而父母對待孩子的態度，則會影響孩子和照顧者建立的依附類型。

過去，有許多人認為不應該安撫、擁抱哭泣的嬰幼兒，以培養孩子獨立的人格，但是心理學家透過實驗證實，當父母不理睬、或以負面的方式應對孩子，容易讓孩子逃避與人建立關係、或者抱持焦慮的心情，無法輕易相信他人，進入一段感情也容易出現問題。

因此在這個階段，家長最重要的任務就是讓孩子感受到自己被愛着，得到充足的安全感。例如：滿足孩子的基本生理需求，當孩子害怕、哭泣時給予擁抱等等。

1至3歲：認識身體的部位

隨着孩子漸漸成長，能開始說話，會辨認、命名生活周遭的事物。孩子在這個階段會因好奇、覺得好玩而講許多「性的語言」，例如：屁股、小雞雞等。高松景解釋，孩子看到父母親有反應，因此而得到樂趣，但這些性相關的言詞對孩子而言是不具格外意義。

家長能藉機向孩子介紹身體的各個部位，且不用避諱孩子探索自己的身體，因為孩子對自己的身體感到好奇是很正常的。多數孩童都是以「小雞雞」、「下面」、「那裏」等模糊的詞彙回應，沒有人能說出正確答案，可想而知，父母是這樣稱呼孩子的性器官，用這些詞彙教導孩子。建議家長，應使用「正確醫學名詞」介紹身體的各個部位，包括男女生的生殖器，讓孩子認知到私密部位如同眼睛、鼻子、嘴巴一樣自然。

3至6歲：教導身體界線

3歲以後，父母可以從教孩子認識身體的部位，進階到認識「身體界線」。每個人都能決定自己的身體是否要被碰觸，「身體界線」是一人能夠被別人碰觸的尺度、界線，每人接受的程度都不同，讓孩子認識身體的界線，能學習尊重他人，及拒絕令他不舒服的舉動。

在0至3歲的階段，因為孩子仍然高度依賴父母親，會渴望父母的擁抱、親吻，因此對於「身體界線」的概念是模糊的，身體界線需要靠體驗，讓孩子練習講出身體被碰觸的感覺。例如引導孩子思考：「爸爸抱着你時，有甚麼感覺？那假如是一個怪叔叔抱着你，那是甚麼感覺？」

有些大人會捏孩子的臉頰、或者抱抱孩子，但有時會造成小孩的不舒服，即使大人覺得只是一個小舉動，仍應尊重孩子的意願。藉由這些小練習，能讓孩子學習「拒絕」，維護身體的自主權。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：公公客廳看A片⋯二寶媽崩潰：聲音大到小孩房都能聽到！網友：我還遇過更誇張的！】