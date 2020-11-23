全港首個空中草地運動公園　必玩逾5米高滑草梯懸吊式平衡木

全港首個空中草地運動公園登陸沙田！佔地35,000平方呎的 Sportzone躍動悠園即將於本周五（27日) 開幕，場內分為7大區，其中最矚目必數逾5米高滑草梯和17米長平衡木走道，絕對是大人和小朋友放電場地！ (攝影：鄭子峰)

全港首個佔地35,000平方呎的空中草地運動公園【New Town Plaza Sportzone躍動悠園】將於11月27日開幕！ 場內精心設計的7大戶外Fitzone，讓不同年齡及性別的運動愛好者都可以從頭到腳鍛鍊！當中包括刺激小肌肉及軀幹平衡力的「滑草梯」及「懸吊式平衡木走道」、鍛鍊肌耐力的「攀石牆」及「無器械健身區」、訓練體能及爆發力的「籃球場」及「草地緩跑徑」，以及打卡位「森系小山坡及秘道」。

全港首個空中草地運動公園27/11開幕。

記者試玩當日，最受小朋友歡迎必定是逾5米高滑草梯，小朋友可以從障礙道或旁邊的草地樓梯爬上梯頂，從高處滑下，絕對考驗小朋友膽量與平衡力，必玩！The Point by SHKP會員憑50會員積分玩一次、非會員憑即日任何電子消費單據亦可玩滑草梯1次。

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而場內其他設施則無需消費即可遊玩！當中17米懸吊式平衡木走道就最能訓練小朋友四肢協調、提升手腳肌肉的力量及訓練軀幹平衡力，不過就略嫌「難玩」。場內亦有的「攀石牆」、「無器械健身區」、「籃球場」及「草地緩跑徑」等區域，是小朋友和大人的最佳運動場所！運動公園更會定期舉辦訓練班，例如由本港甲一籃球隊成員蘇尚瀛先生教授的兒童神射手訓練等等。詳情請留意官方網站。

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