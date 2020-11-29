停課｜多校受確診個案影響　消息指教育局將公布全港學校暫停面授

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（29日）新增114宗確診個案，自第四波疫情以來首次破百宗！政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆應晚上10時停業，公務員在家工作等，而教協及教聯會促政府宣布中小學停課。消息指教育局於今日（29日）稍後將公布全港學校暫停面授課堂一周。 隨著確診人士的增加，受影響的學校亦愈來愈多，有的是學生直接受感染，亦有是因為家人及老師確診，或屬密切接觸者。今日（29日）再有德望學校一名中六學生確診，學校需停課。

按圖即睇有學生、家長及老師確診新冠肺炎及曾接觸患者的學校名單：（11月29日更新）

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專家促停課

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，政府應該收緊社交距離措施，包括公務員在家工作、學校停課、食肆提早至晚上10時後要關閉；又指卡拉OK屬高危活動，需要關閉，演唱會雖然分開坐，但散場前或有多達數千人離場，等候公共交通工具，增加爆發風險，認為亦需要暫停。他更指當局即將有新一輪公布，並預料今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。

立法會教育界議員、教協副會長葉建源促請政府宣佈中小學停課，教聯會亦發聲明，促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。

11月涉及學生、家長及老師確診新冠肺炎及曾接觸患者的學校：

11月29日

德望學校校長向家長發通告指，學校中六級有學生初步確診，學校過去數天已進行全面清潔，明日起暫面授課堂。

11月28日

「跳舞群組」在11月28日新增48宗確診，其中一位是嘉諾撒書院任職教師，學校需要停課14日，全校學生要檢測。其家人在德貞女子中學教書，在11月27日的檢測呈陰性，最後上班日為27日，學校須停課。

此外，一位無源頭個案確診者曾在11月23日在屯門卍慈小學做清潔，學校需要停學，並全校安排檢測。

11月27日

聖保羅男女中學有英文老師被列作密切接觸者，聖保羅男女中學發言人回應指：「本校已按衛生防護中心指示暫停面授課堂（27日開始），直至另行通告，現時未知暫停多久。」

何壽南小學一名初小學生初步確診，其母親屬確診個案。患病學生發病期為11月24日，最後上課日為11月20日，不屬傳染期，故家長可讓高小學生於11月30日回校上課。

聖公會諸聖中學一名中一男學生確診新冠肺炎，其就讀同校中四的哥哥和一名曾與他用膳的同級同學，被列作密切接觸者。學校即日起停止面授課堂和校內活動14日，期間會為校舍全面消毒，並按防護中心指引安排師生及職員作檢測。

教育大學一名文化與創意藝術學系的學生確診感染新型肺炎，現已留院接受治療。該名學生並非宿生，最近一次返回校園為本月23日。大學已暫時關閉相關地點進行消毒，並會密切跟進有關情況。

11月26日

香港中文大學一名新聞與傳播學院學生初步證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，並已留院觀察。該學生曾到訪校內的人文館和錢穆圖書館二樓課室（非圖書館內）。有關地點已關閉並進行消毒，校方亦將安排有需要學生及員工進行病毒測試。

浸會大學一名地理系的學生確診，由於該名學生自10月初起已沒有回校，連日來亦未有跟其他師生接觸，經初步評估後認為風險不大，目前會提醒其他師生要密切了解自己的身體情況，並會密切監視對校園影響。

福建中學一名15歲女學生確診（個案編號：5931）。

11月25日初步確診的兆景護老院職員確診，家人在地利亞加拿大學校就讀，防護中心建議學校先停課，等候密切接觸者樣本檢測結果。

明愛胡振中中學宣布，一名學生初步確診，學校會暫停面授課程直至另行通知。

11月25日

旺角中心一名婦產科醫生確診新冠肺炎，該名醫生是劉黃色鳳，其緊密接觸者就讀滬江維多利亞學校須停課。

11月24日

北角蘇浙公學15歲學生，衞生防護中心建議該校停課14日，全校職員及學生均須接受檢測。

上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學拉丁舞導師初步確診，11月20日是該導師最後一天到校，期間曾使用校園內的職員男廁、一樓男廁、活動室及小食部。校方稱11月25日會為學校消毒，並要待衞生防護中心指示，才決定是否停課。

11月23日

嘉諾撒聖心學校一名小六學生家長初步確診新冠肺炎，學校表示高小學生23日起暫停面授課程兩日。

德望學校中學部11月23日透過校網公布，一名家長確診新冠肺炎，該校於11月24日起關閉校園4天，並會為校園進行徹底清潔消毒。

11月22日

11月22日增68宗確診個案，當中46人來自跳舞群組，包括確診患者的家人、朋友也受到感染，當中包括一名教師，在長沙灣香港科技專上書院教毅進課程，11月20日是最後上班日，該班別有20多人，需要先暫停面授課程，學校會大清洗，其他學生會安排檢測。

11月21日

大埔靈糧堂劉梅軒中學一名中六學生初步確診，11月20日曾回校上課。

11月11日

協恩中學一名實習老師確診新型肺炎，學校須暫停面授課堂14日至本月24日，該名實習老師來自浸會大學，近兩星期曾任教體育課。

11月9日

聖公會主風小學一名教職員初步確診新型肺炎，是一名50歲男確診者的太太，學校即時決定取消11月10日、11日的網課，安排教職員檢測及其他措施。曾與初步確診老師短暫接觸的一班畢業生，校方已通知其所屬中學校長及家長。

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