【好去處】唔使飛倫敦！科學館一次睇哂世界機械人展品｜曾媽三寶

展品由倫敦科學博物館提供，共展出100組機械人藏品！

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大小機械人迷更可與先進的機械人進行有趣互動，以及一睹展覽中來自世界各地的真實機械人，一個個站在你的眼前呢！

大小機械人迷更可與先進的機械人進行有趣互動。（作者提供）

五個展區：展覽分為5個時期的展區：「讚嘆」、「夢想」、「服從」、「製造」及「想像」區。

「讚嘆」、「夢想」、「服從」、「製造」及「想像」。（作者提供）

「讚嘆」及「服從」展區：甫進入第一個展區，便看見「機械嬰兒」要你抱抱啊！

「機械嬰兒」要你抱抱啊。（作者提供）

自 16世紀，人類為演繹時間的概念，以及從人體構造中得到啟發，人們逐漸發明了高度精密的自動機械裝置。

「玫瑰紋」車床自動機械裝置。（作者提供）

「平均運動太陽系儀」演繹了星體之間的關係。（作者提供）

「夢想」展區：

「製造」展區：在工業革命的年代，人們更開始利用機械裝置，取代人力完成不斷重複的動作，奠定了機械人發展的基礎。

「想像」展區：

近年機械人的發展更趨人性化，面部會有表情，懂得以雙腳步行、跳躍、甚至翻筋斗，又會用眼睛環顧四周，分析周圍的環境。而最新的發展更運用人工智能技術，讓它們可以像我們一樣能夠思考、學習和作出反應。

近年機械人的發展更趨人性化，面部會有表情，懂得以雙腳步行、跳躍、甚至翻筋斗。（作者提供）

機械人亦應用於治療自閉症兒童，幫助他們訓練社交技巧：

來自世界各地的機械人：

更可與先進的機械人進行有趣的互動：

日本仿生少女機械人「Kodomoroid」，是目前世上最像真的人型機械人之一：

很幫得手的「Baxter 百事得」機械人：

「Baxter 百事得」機械人。（作者提供）

「機械人的五百年」展覽： 展期：2020 年 11月 13日（星期五）至 2021年 4月 14日（星期三） 地點：香港科學館特備展覽廳 開放時間：星期一、二、三及五：上午10時至晚上7時星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時（休館前一小時停止售票） 票價：$30 - $15*（星期一、二、五、六、日及公眾假期，已包括常設展覽廳）/ $5（全日制學生）、四歲以下小童免費參觀$10 - $5*（星期三：常設展覽廳免費開放）*殘疾人士及一名同行照料者 及60歲或以上高齡人士票價

「機械人的五百年」展覽。（作者提供）

文 、圖： 曾媽三寶

作者簡介：曾媽三寶

作者Facebook專頁：曾媽三寶

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