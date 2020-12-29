倪晨曦│仔仔滿月相爆光　網民：最美媽媽基因太強　初生BB竟然...

33歲的IG女神倪晨曦上月初為人母，誕下3.53kg兒子，自言生仔就似打了場MMA，「生孩子真的是用生命在搏鬥」。時間眨眼就過去，近日倪晨曦在IG Post了一張手抱兒子的照片，分享親子溫馨時刻，十分可愛。她並寫道：「Happy One Month little Virgil」，原來兒子Virgil剛好滿月了，網民都嘆時間過得真快！

近日倪晨曦在IG Post了一張手抱兒子的照片，分享親子溫馨時刻，十分可愛。（Instagram@misselvani）

倪晨曦作為時尚達人，又擅長瑜伽，練得一身好身材，就算在懷孕期間，她亦「肥肚不肥人」，手腳仍然纖瘦，體態保持窈窕，網民都大讚她是「最美媽媽」！倪晨曦自上月一索得男，初為人母，不時在IG Post兒子的可愛照片。最近兒子Virgil滿月了，她亦Post了張「抱仔相」，充滿母愛，非常溫馨。可是，有網民則錯重點，並道：「倪晨曦已是最美媽媽，基因太強了！剛出生的嬰幼兒有如此多頭髮。」仔細一看，可愛的Virgil的髮量的確頗多，看來真的遺傳了美媽的基因！

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