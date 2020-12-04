冬天保暖│湯水達人爸爸教煲4款暖身湯水茶飲　增強抵抗力無懼寒冷

天文台預計周末氣溫下降，每逢天氣轉冷，育有一子一女的湯水達人Adam，會收到很多朋友向他查詢鼻敏感、手腳冰冷、久咳、皮膚痕癢及發炎等症狀的湯水，深信「藥補不如食補，藥養不如食養」的他，認為及早打好身體底子，比有病才醫更實際，他今次為大家推介4款防禦湯水茶飲，性質溫和，適合全家大細飲用。 攝影：龔嘉盛

Adam深信：「冰封三尺非一日之寒」，要身體強壯，必須注意飲食，而廣東人的煲湯文化歷史源遠流長，材料配搭得宜，絕對有助身體增強抵抗力。他說：「最多朋友想知煲甚麼湯給小朋友喝，又要好味又要有效果，因為小朋友遇上天氣一轉鼻敏感發作，女孩子身體虛弱，經常食藥，好多家長都說食藥食到怕，如果要返學就更加擔心小朋友受細菌感染。」

「等到有病先來醫就真是遲喇！」Adam笑說這是他爸爸常掛口邊的金句，他說：「多點調理身體，定時定候做對身體好的事情，做家長見到小朋友要睇醫生會很心痛。」

點圖即睇Adam介紹冬日湯水茶飲：

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有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢，以上資料只供參考。

(部份照片由「家常例湯」提供）