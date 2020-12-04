海外升學｜赴英學踢波入英超　港男生GCSE奪6A：要平衡學業和興趣

香港家長和學生一般以「讀書」行先，為求好成績不免把小朋友其他的興趣和玩樂時間縮減。只要找到合適的學習方式，其實學業和興趣可以共同發展。香港男生湯翹哲（George Tong）在今年的英國會考GCSE中考獲6科A，更獲得英超球隊諾域治（Norwich City）賞識，加入U15青訓隊試腳，成為惟一一個亞洲學生得到這個機會。 （圖片由受訪者提供）

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翹哲堪稱文武雙全，在一年級時開始接觸足球，從興趣班開始踢起，後來被發掘到傑志足球學院受訓，目前仍效力香港U17青訓隊，早前更代表香港以傑志U16青年軍身分到台灣參加2019年亞洲國際青年錦標賽，亦有參與東方龍獅足球隊U18的訓練和出賽。

翹哲的父母為了兒子的興趣，打聽到相對澳洲、美國來說，英國的足球訓練和發展亦較好，於是在本地找升學顧問公司查詢到英國升學和學踢波的事宜。「希望找到的學校對自己的發展最有利，不只照顧到學業的成績，同時一定要考慮到踢波，平衡到兩邊。」翹哲說。

最後，他們決定了入讀Langley School，該校專為對足球有熱誠的學生鋪路，翹哲說，學校有足球學院，亦有專責的部分為學生安排好學習和練波的時間，「練波就好似一門學科，而不像香港般是課外活動，因此踢波和讀書的時間就沒有衡突」。他指，自己在香港讀書的成績算是跟得上進度，英國的課程亦相對輕鬆，學校的安排更令他能兼顧學業和興趣。

香港科目與英國不同 歷史科需自學

翹哲在讀書上的心得就是「唔好只讀鍾意嘅科」，也不要為了踢波而放棄讀書，需對每個科目都有動力。他提到香港和英國的中學課程有差別，「有些香港初中的課程，在英國是放在高中，例如數學都已學過。不過有些科目卻是未接觸過，歷史要讀的範圍比香港要讀的闊得多，Year 9已要讀美國西部內戰，我從未接觸過，這些要自學」。

翹哲中四正式到英國升學，坦言當時也需要時間去適應。「雖然香港有學英文，但不像英國般無時無刻都說英文。」他只好努力地和當地人聊天，鍛鍊自己的英語能力，「到小息時，有local學生找我聊天，我好開心，感覺真的融入了！」惟到英第一年因為兩地的時差關係，比較少和父母傾談。他看到有些外地來的同學因思鄉而情緒低落，但他自己感覺還好。

他認為英國的學習生活很有規律，他的媽媽早前也搬到英國照顧他，現在每天早上6時半就起床、吃早餐、坐校巴，8點多就開始上課，3時放學，在回家前會安排一節課外活動或自修，而翹哲除了足球外，還有參與辯論，以及教低年級中文。

而足球方面，香港的球員普遍習慣在硬地踢波，而英國球場則是真草地，而且「從4月起已未見過乾草地」，他亦要花時間適應當地的氣候和場地。同時，由於他的學校足球隊是諾域治球會獨家的教育夥伴，翹哲已獲英超球隊諾域治（Norwich City）賞識，成為惟一一個亞洲學生參與諾域治（Norwich City Football Club） U15青訓隊試，讓人十分期待他日後的積極表現！

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