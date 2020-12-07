新冠肺炎│一田兩店有員工初步確診　外出買餸醫生建議做足5步

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（７日）新增78宗確診個案，累計增至6,976宗，並有至少逾70宗初步確診。在疫情下家庭主婦或家中有外傭，仍難免需要出入高危的街市及超市。這兩類地方不但人流多，更容易在購物過程中令病毒依附在身上衣物或銀包等，今日（7日)一田百貨沙田店有5名員工初步確診，負責菜檔、鮮肉等，而觀塘店壽司專櫃亦有員工初步確診，衛生防護中心已要求兩分店大清洗，有關分店已暫停營業。 醫生提醒出外買餸回家後要換衣服，然後清洗，鞋子亦要避免到處放。買餸後的膠袋要放特定一角，避免將細菌帶入家居。

一田沙田及觀塘店暫停營業

一田百貨在社交專頁指，沙田店員工初步確診，據知包括5名菜檔及肉檔職員，而觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，為安全起見，沙田及觀塘店12月6日起將暫停營業，由專業清潔公司進行全店深度清潔；同時，已安排沙田及觀塘店所有員工作快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工，重開日期另行通知。

買餸時應該戴上口罩、面罩及手套

有不少主婦為了減低受感染風險，到街市買餸時會戴上手套，兒科醫生陳少儒表示，雖然戴上手套能夠保護雙手不直接接觸到病毒，但若果戴上手套後觸摸到帶有細菌或病毒的物件，再接觸其他人或物件，亦會有機會散播病菌，而除掉手套後亦要小心處理，並要用水清洗或消毒雙手。陳醫生建議，到街市購買餸菜時應該戴上口罩、面罩及手套，出入及觸摸物品後要立即消毒，以及要保持社交距離。

早前不時有主婦確診感染新冠肺炎，陳醫生指出，現時難以確定市民是在街市、去買餸途中或其他途徑受到感染，不過很大機會是因為接觸到受汚染物品的表面後沒有洗手，再接觸到自己身體，銀包等，從而感染病毒。他提醒市民外出時，身體盡量不要接觸其他物件，例如枱椅、門、扶手等 (但安全至上，有需要當然要扶著），回家後要換衣服，然後清洗，鞋子亦要避免到處放。買餸後的膠袋要放特定一角，避免將細菌帶入家居。

家庭醫生張國威表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

應減少進食未經煮熟生冷食物

張醫生指，新型冠狀病毒不是透過食物傳播，而是曾與患者近距離接觸時，經飛沫傳播。如患者咳嗽時，雙手接觸到自己的分泌物，再接觸食物，有可能令食物受污染，我們接觸後亦會有感染風險，所以也宜謹慎處理食物。

「在這個非常時期，若然有身體不適，即使不是肺炎，也會令人增加焦慮情緒，或構成心理壓力，因此要比平時更注意個人與家人健康，維持健康的飲食習慣。壽司、沙律、涼拌菜式等生冷食物容易含菌，進食後容易引致食物中毒、腸胃不適、發燒，可以的話也應減少。建議進食煮熟過的食物，在這個非常時期大家可以更為安心。」

街市屬高風險場所

呼吸系統專科醫生梁子超11月24日在港台節目《千禧年代》中表示，現時短期內控制疫情機會好渺茫，在11月23日出現的四宗源頭不明個案均為家庭主婦，分別住於黃大仙、荃灣、何文田及北角。梁子超表示，幸好現時暫未見到街市有隱性傳播鏈，但強調街市屬高風險場所，一出現超級傳播。便會一發不可收拾。

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