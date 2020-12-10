海外升學│赴英入讀法律系實現夢想　留學生：希望捍衛法律精神

「好多人嘅命運會喺法律之下被改寫，我希望將來可以捍衛法律精神，做到法律面前，人人平等。」成為律師是Michelle的兒時夢想，今年在香港完成文憑試（DSE）後，她決定到英國升讀大學，更順利入讀心儀的法律系。「法律嘅起源地正係歐洲，而且英國同香港都係用 common law（普通法），將來執業會比較容易銜接。」 出國升學是人生的新章節，她坦言，到埗初期難免不習慣，惟在濃厚的學術氛圍下，令她更有動力的去學習和適應，「絕對無後悔，一切都係為咗更好嘅將來。」 （相片由受訪者提供）

期望捍衛法律精神

赴英留學前，Michelle曾於2016年參與AFS的國際文化交流活動，到捷克交流一年，這體驗令她更獨立，更懂得照顧自己，以及處理思鄉和不穩的情緒。「記得第一日開學，比起平時更加緊張，因為去到一個全新嘅環境，會擔心被同學歧視，但好好彩佢哋都好友善，而且咁多年後，仍然好似昔日一樣咁好朋友。呢種跨國家嘅友誼，係我交流體驗中最感恩嘅一樣嘢。」

在捷克交流一年後，令Michelle更嚮往到外國讀書和生活，於是今年在港完成文憑試後，便決定前往英國升學。「選擇英國嘅原因係我心儀嘅學科係法律系，法律嘅起源地正係歐洲，而英國同香港都係用common law（普通法），將來執業會比較容易銜接。」

她分享，入讀法律系是從小的夢想，這個想法源自小一時的一次比賽經驗。「第一次接觸法律，係小學時參加模擬法庭比賽。我覺得法庭係一個好莊嚴、神聖嘅地方，好多人嘅命運都會喺法律之下被改寫。我希望將來嘅自己可以捍衛法律精神，做到法律面前，人人平等，幫助社會上嘅弱小社群。」

申請大學要突出優秀一面

Michelle憶述，在香港報讀英國的大學，大致上有兩種途徑。第一是透過海外升學中介公司處理入學申請，其次是自行在UCAS（就如香港的JUPAS入學系統）選取自己最心儀的五間英國大學（必須為同一個學科），提交中學成績，以及個人簡介（Personal Statement），闡述自己選擇該學科的初衷、理由。如果合符大學的收生要求，學生會收到有條件或無條件取錄（Conditional / Unconditional offer）。

當DSE放榜後，如果成績符合取錄要求，可再向大學申報，以無條件取錄（Unconditional offer）入學。「最重要嘅係Personal Statement，因為呢份文件最能夠顯示你比其他學生優秀或者突出嘅一面，令大學對你有更深嘅印象，考慮你是否適合就讀該學科。」她補充，首次前往英國升學，出發前需要帶同大學發出的取錄確認證明（CAS Statement）辦理學生簽證，以及進行肺結核測試（TB Test）。

英語能力進步 最難適應是氣候

在港辦理好相關手續後，便正式出發。Michelle分享，幸而曾在捷克生活一段長時間，到埗後並沒有出現一般留學生會有的思鄉情緒。大學的第一年，她被分配到大學宿舍，當中有一大部分是英國人，其餘是海外學生，因而需要與不同國家的同學相處。「只要勇於嘗試，用英文同佢哋溝通，會令自己講英文嘅能力突飛猛進。」

語言溝通還可應對，但最令她不適應的，卻是英國的氣候。「大約10月尾就會轉做冬令時間，每天大約四、五點就已經天黑，變得好大風、好凍，所以要購買足夠禦寒衣物。但我建議唔使喺香港買太多，因為喺英國本地買嘅更加保暖，而且價錢更合宜。」

著重個人意見 學習方式自主

Michelle現時入讀的學系，課程內容涵蓋合同法（contract law）、刑事法（criminal law）、家事法（family law）及醫學法（medical law），均是她感興趣的範疇。她表示，第一年的大學生活比較忙碌，因為需要參與所有基礎課程，以銜接第二、三年的課程。現時大約一星期需要上四至五堂，每堂大約1小時，分為演講課（lecture）、研討班（seminar）及導修課（tutorial）。

她指自己在香港的成績屬中規中矩，暫時還可應付大學的課程。「法律系比一般學科唔同嘅係readings（參考文章）比較多，幾乎每日都要閱讀唔同案例和法律體制嘅資料。」而與香港上課的最大分別，是英國更著重學生的個人意見。「seminar著重學生與老師之間嘅交流，唔會全程討論書本知識，而係比較注重學生睇法，再給予意見。同學之間嘅交流亦比較多，我個人好喜歡呢種學習方式，因為可以從唔同人身上得出不一樣嘅見解，對學習亦有幫助。」

她續指，每天大概只需要上一節課堂，因而學習方式較自主，期望學生主動在課餘時間學習，閱讀不同書籍，和同學進行討論。「雖然課堂時間比較短，但絕對冇令到課程變得輕鬆。因為上課後，仍有好多assignment（習作） 同group work（分組功課）需要完成。」

盼回港幫助有需要的人

今年新冠肺炎於全球肆虐，英國亦不例外。Michelle憶述，大學起初仍有提供面授課程，自10月起，便讓學生自行選擇進行面授或網上課程，直至11月月，便宣佈全面停止面授。「而家只能夠選擇網上授課，大部分課堂都係預先錄影，大大降低課堂應有嘅互動性。」

談到畢業後的發展方向，Michelle表示打算繼續修讀法律碩士課程，以更深入了解法律本質。「自己暫時比較偏向回港發展事業，始終香港係我嘅根，希望將學到嘅法律知識，幫助香港有需要嘅人。」

她坦言，出國升學是人生的新章節，在英國的學術氛圍下，令她更有動力去學習。「我絕對無後悔到海外升學，喺濃厚嘅學習氣氛下，自己都想更加努力，得到更多知識。可能起初會好唔習慣，冇家人嘅陪伴，但一切都係為咗更好嘅將來。」

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