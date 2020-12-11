供應商料最快2021下半年有兒童疫苗　成人及小童均需打2針

新冠肺炎疫情不知不覺便持續了將近一年，這一年小朋友的課堂、節日以及大家的日常都被疫情大大影響，好消息是目前已有不少藥廠推出成人用的新冠肺炎疫苗，並優先為高危人士接種，但作為家長，當然最關心的是適合小朋友的疫苗甚麼時候面世，以及到底安不安全。

12-17歲疫苗料最快2021年下半年

目前新冠肺炎成人疫苗已在部分國家使用，各藥廠也根據成人疫苗的成效、反應、副作用等情況收集數據，為兒童疫苗做準備。

輝瑞公司與德國BioNTech公司合作推出的新冠疫苗，在10月將其COVID-19疫苗檢測的範圍擴大到了12歲以上的兒童。另一家疫苗生產商Moderna在12月2日宣布，近期已開始在12-17歲的兒童中進行COVID-19疫苗試驗，由於不同年齡層都需要進行評估，要循序漸進，因此目前對嬰幼兒及12歲以下小朋友的測試還沒有進行。

這兩大領先的疫苗供應商，需要就該疫苗如何影響年幼兒童進行更多研究，以及找出合適用在兒童身上的劑量，兩針之間之間的間隔等等，兒童傳染病專家指，這些過程可能要花費幾個月時間，12-17歲疫苗可能要等到2021年夏天甚至下半年才有，換言之12歲以下的適用疫苗將會更落後此日子。

按圖即睇各地疫苗安排（更新至12月4日）：

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成人與小童均打兩針 藥廠料最短有效三個月

目前輝瑞與Moderna預料兒童疫苗與成人一樣，需要打兩針提供最佳的免疫力，這與其他幾種疫苗一致，包括：乙型肝炎，麻疹，腮腺炎和風疹。目前不清楚這些COVID-19疫苗的免疫反應將持續多長時間，或者將來是否需要更多劑量。例如，由於病毒會發生變化，因此流感疫苗每年需要重新注射一次。來自Moderna藥廠的的最新數據表明，在接受COVID-19疫苗後免疫力至少持續三個月。

港府：目標訂購1500萬針

特首林鄭月娥12月11日3時召開記者會，指已與個別疫苗生產商有預先採購協議。目標是讓全港750萬市民免費注射，因每人注射兩針，因此訂購數量將是人口的兩倍即1500萬。長者、醫護將會優先獲得接種，佔香港人口約300萬。

政府已與以下2間製造商達協議，包括內地生產的科興控股生物技術公司（Sinovac），該生產商以滅活技術製造疫苗，並會供應750萬劑, 首100萬可望最快明年1月來港。另一製造商為復星醫藥德國BioNtech/輝瑞, 用mRNA核糖核酸技術，同樣訂750萬劑, 首100萬劑最快明年首季來港。

第三間疫苗生產商仍然在商討中，就是AstraZeneca，採不可複製性病毒載體技術。立法會財務委員會已批出逾84億元作疫苗採購及注射之用。

參考資料：When can children get the COVID-19 vaccine? 5 questions parents are asking、BBC