消委會實測100蛋糕樣本　小朋友最愛鬆餅仲有呢款蛋糕竟然最高糖

消委測試100款非預先包裝的蛋糕樣本，逾4成樣本屬「高脂」食物、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」，消委會提醒消費者應盡量選購脂肪和糖含量較低的蛋糕，進食時亦應注意食用分量，以免過量攝取脂肪和糖。

消委會測試十款蛋糕營養素含量最高及最低樣本詳情：

+ 25 + 25 + 25

牛油蛋糕總脂肪高

消委會會聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）測試100個樣本，分成了10個不同組別，包括芒果慕絲蛋糕、千層蛋糕、黑森林蛋糕等等，而當中總脂肪含量最高的組別是牛油蛋糕組，每100克平均總脂肪含量為25克，其總反式脂肪含量亦是各組別中最高，每100克平均總反式脂肪含量為0.5克。當中以來自「超群麵包西餅」的總反式脂肪含量最高，每100克含1.1克反式脂肪，進食整個50克樣本便會攝取0.55克反式脂肪，相當於世衞建議的每日反式脂肪攝取限量的25%。

按圖即睇十款最低糖蛋糕：

+ 7 + 7 + 7

一件鬆餅即佔每日糖攝取限量66%

全部蛋糕樣本的整體平均糖含量為每100克含12.5克糖。在10個蛋糕組別中，以鬆餅的平均糖含量最高，平均每100克含19.2 克糖。在100個樣本當中，有三個樣本糖含量並列第一，每100克含29克糖， 其中一個樣本亦是來自「Marks& Spencer Food Store」的Lemon Muffin鬆餅，進食整個114克的樣本會攝入33克糖，相當於世衞建議的每日糖攝 取限量的66%。

按圖即睇十款最高糕蛋糕：

+ 22 + 22 + 22

家長如何避開高糖、高脂蛋糕?

消委會建議，蛋糕普遍屬高脂食物，糖分亦較多，消費者最直接的做法便是參考產品包裝上附有的營養標籤（如有）。沒有營養標籤的話，亦可考慮選購份量較少的產品，或與多人分享分量比較大的蛋糕，如店舖提供訂製服務，消費者可訂製含有較少糖和脂肪配料的蛋糕。

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