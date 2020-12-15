新冠肺炎｜外傭宿舍爆疫共涉14宗確診　僱主家人包括半歲嬰兒染病

今日（15日）衛生防護中心公布新增的98宗個案，當中再多8名外傭與大埔豐年樓的外傭宿舍單位相關，累計共10名外傭，此外昨日（14日)確診的外傭，其僱主共4名家人，包括1名6個月大嬰兒亦染病，估計相關群組的確診個案會再增加。

外傭宿舍至今涉及逾40人

疑爆疫的外傭宿舍位於大埔豐年樓1C單位，屬香港僱傭中心的外傭宿舍，自昨日有2宗相關個案出現，今日亦有8宗外傭確診個案，另涉及外傭的僱主4名家人，包括一名６個月大的嬰兒。除此之外，衞生署陸續收到外傭個案是曾經居住大埔豐年樓該單位一段時間或只是周末短暫留宿，至今共將33名與外傭宿舍群組相關的緊密接觸者往檢疫中心隔離，當中包括外傭及僱主家人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君強調不排除有遺漏的緊密接觸者，她引述香港僱傭中心負責人指，居住在宿舍的外傭會叫自己的朋友上訪涉事單位，針對此情況，衞生署會出強制檢測的通告給所有11月15日或之後到訪豐年樓1C單位逗留兩小時或以上人士。

外傭放假，僱主可採取的防疫措施：

醫生：要求外傭在家戴口罩成效不大

外傭堅持放假外出與朋友聚會，僱主擔心外傭將病毒帶回家中，全科醫生鍾偉傑指，如情況許可，當然最好做法是勸導外傭假期時不要外出。如果真的要外出，僱主亦要再三強調，不要到人多地方聚集，也要遵守二人限聚的禁令，即最多只約一位友人外出。回到家後，外傭亦要做好消毒措施才入屋，並在入屋後盡快洗澡、更衣，然後再投入工作。

在家戴口罩工作的可行性方面，醫生認為成效不大，畢竟住在同一屋簷下，假如外傭感疫，所有同屋人都已是緊密接觸者，但如果家長想更安心的話，外傭在煮食時戴上口罩，以及安排與家人分開進食，是較為減低風險的做法之一。

注意解僱理由是否合理

假如僱主因外傭堅持外出而提出解僱，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤說：「根據法例外傭工作一星期滿七日是有一天假期，如果因為外傭放假外出被解僱是為不合理解僱，外傭可以追討賠償，所以僱主解僱外傭的理由要好好注意，以保障自己。」

圖點即看給僱主4個建議

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