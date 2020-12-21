難捨好外傭辭職返鄉下　麥雅緻一家送機：半夜喊咗出嚟

不少家庭都有聘請外傭幫忙照顧小朋友，不過要遇上一個好姐姐並不容易。張穎康太太麥雅緻早前上載數張相片，表示工作4年的外傭姐姐要回鄉，非常不捨得，甚至「半夜喊咗出嚟」，可見麥雅緻與姐姐的關係非常好。其實娛樂圈不少星媽和家中外傭姐姐關係亦非常好，包括唐寧、Coffee林芊妤等。

張穎康太太麥雅緻日前上載數張相片，並表示「工作了四年的工人姐姐要回家了！ 感謝她的出現，協助我們打點家裡的一切，她已經像是我們的家人，真的很不捨得」，麥雅緻還指出，囡囡小豆表面強裝堅強，別了以後一直忍着淚水，「我們安慰她不必收藏情感，回家的路上她才表露出來，不捨的大哭起來⋯但經過我們解釋，小豆知道工人姐姐可以回家和家人團聚了，我們都替她感到高興⋯ 她才釋懷了一點⋯」。

麥雅緻感恩我們遇上一個很有愛心又細心的工人姐姐，回家前仍為我們打點篩選同鄉接任，雖然僱傭關係不再，但依舊會關心對方，她還表示「自己半夜喊咗出嚟」，看得出姐姐和麥雅致家人關係非常好。

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唐寧陪印傭回鄉

唐寧曾經參加ViuTV真人騷節目《最熟悉的陌生人》，和外傭姐姐Muji一起回到印尼鄉下，回到Muji家，Muji馬上和6歲的兒子Riski相擁，唐寧當時表示「我對住Riski就有種好複雜嘅感覺，對佢好愧疚，因為喺出世咁耐，佢同媽咪相處嘅日子唔夠100日。剩落嚟嘅2000幾日，都用咗嚟照顧我嘅仔女。」而當唐寧參觀Muji的新屋，唐寧又忍不住眼濕濕，她表示感到很內疚「因為照顧自己嘅屋企人，而剝奪工人姐姐同仔女嘅天倫之樂。」相信這次旅程後，唐寧和姐姐的感情會變得更加深厚！

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林芊妤外傭心痛伯伯竟一起哭

雖然林芊妤Coffee並無經常提起家中的外傭姐姐，但卻經常可以在她的影片中聽到姐姐的聲音，看來姐姐經常幫忙掌鏡拍攝她們的生活點滴，早前林芊妤與丈夫二人世界出外「撐枱腳」，將兒子伯伯及外傭留在家中，怎料兒子在家中扭計找媽媽，哭得筋疲力盡，林芊妤回家後外傭竟然哭起來，說心痛伯伯哭成這樣子，相信她非常痛鍚伯伯。

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梁家輝太太江嘉年家中外傭打工30年

影帝梁家輝和太太江嘉年聘請外傭姐姐Delia30年，Delia一直盡心盡力照顧孖女Nikkie和Chloe，和一家人的感情非常深厚。梁家輝和太太江嘉年早已視她為親人，早前Delia患上癌症，梁家輝一家更陪她抗癌，非常溫馨。

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