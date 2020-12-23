石棉含量超標　日本回收中國製珪藻墊　醫生：孩子早接觸早發病

速乾防滑的珪藻浴室地墊、杯墊均是受歡迎的家居用品，惟日本厚生勞動省近日表示，家庭用品廠商宜得利（NITORI）有9款中國製珪藻產品含超標石棉，正進行大規模回收。大型連鎖超市Don Don Donki在官網澄清，其出售的珪藻浴室地墊通過安全標準，可安心使用。有醫生指，長期吸入石棉可致石棉症，引致氣促、肺部發炎，甚至肺癌，孩子愈早接觸，便會愈早出現相關病症。

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回收超過241萬件產品

據日本傳媒報導，厚生勞動省於22日發公告，廠商宜得利（NITORI）有9款珪藻產品含超標石棉，包括7款杯墊及2款浴室地墊，合共售出超過241萬件，另正調查29種產品。消費者如有涉事產品，可與廠商直接聯繫。有關產品在香港未見有出售，惟在淘寶有售，售價為79至129元人民幣。

厚生勞動省又提醒，只要正常使用浴墊和杯墊，便不會有石棉散佈的風險，也不會引起健康問題。如產品已有損壞或破裂，宜先密封存放。宜得利一方已把涉事產品下架，亦呼籲消費者應立即停止使用這些商品，並以雙層塑膠袋把產品保管，切勿當成垃圾丟棄，避免產品因破損而釋出石棉。

消息一出，相關單位相繼發出聲明，釋除公眾疑慮。在港深受歡迎的大型連鎖超市Don Don Donki在官網表示，其所出售的珪藻浴墊已通過檢測，符合安全標準，表示消費者可安心使用。另日本家品廠商SOIL亦於官網發公告，指產品通過嚴格檢驗標準，沒有混合或包含石棉。日本「珪藻土日用雜貨製造協會」也發新聞公告，表示協會成員皆使用日本製珪藻土作為原材料，符合日本安全法規，所生產各銷售的珪藻浴墊並不使用石棉，指消費者可安心使用。

醫生：孩子愈早吸入 愈早發病

家庭醫生關嘉美解釋，石棉是工業用料，其纖維可漂浮於空氣中，經呼吸道進入人體。若長期慢性吸入肺部，可引致石棉症（asbestosis），症狀包括呼吸困難、氣促、氣管發炎、肺部發炎、結痂，甚至肺癌等疾病。若果珪藻浴室地墊含有石棉，當表面有破損，便會釋出石棉。孩子接觸石棉的年紀愈小，便會愈早出現相關病症。

她提醒，若家裏正使用珪藻產品，宜經常保持空氣流通，開窗或開動抽氣扇。如產品表面有磨損，宜立即停用。若恰巧正使用石棉含量超標的產品，應戴上口罩及手套，把產品放入膠袋封好，以作回收。關醫生建議，要保障孩子的肺部健康，家長還要減少吸煙，以及定時帶孩子打預防針，包括肺炎鏈球菌針及流感針，以策安全。

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