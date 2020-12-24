聖誕禮物│LEGO達人精選10款必買禮物　樂高探索中心禮品店率先睇

樂高(LEGO)是小朋友必玩的玩具之一，透過大大小小的積木，拼砌出屬於自己的小宇宙，由於在拼砌過程中，小朋友要運用觀察力、小手肌、想像力、空間建構、邏輯思維，同時亦培養耐性與觀察力等等技巧，所以家長都十分樂意見到小朋友埋首於繽紛的小積木當中。 全港首位模型拼砌達人King哥哥(梁進業)，負責在香港樂高探索中心維護及創造新 LEGO 模型及展覽，他在最新開幕的LEGO Gift Shop，為我們推介10款最新的聖誕必買LEGO，讓家長可以揀出適合小朋友的心水禮物。 攝影:龔嘉盛

位於尖沙咀K11 Musea LEGOLAND Discovery Center「香港樂高探索中心」將於2021年1月25日開幕，而樂園內的第二間禮品店率先在聖誕節前夕開幕。

店內設有Lego Store特色打卡點「Pick a brick」Wall，粉絲們除了可以在五彩繽紛的LEGO配件牆前打卡之外，更可以像走進糖果店一樣，隨自己喜好任意挑選LEGO放在杯子內，天馬行空地發揮想像，砌出專屬自己的作品。

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由兩歲已開始喜歡LEGO的梁進業(King哥哥)，曾代表香港到新加坡、韓國、北京等參加比賽，早前成功通過MasterModelBuilder終極大賽，成為全港首位模型拼砌達人（Master Model Builder）。之後他將負責在香港樂高探索中心維護及創造新 LEGO 模型及展覽，並與數以千計到訪的朋友交流，同時King哥哥亦擅長與小朋友溝通互動。

點圖即睇推介的心水聖誕禮物:

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香港樂高探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）將於2021年1月25日於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕，有「樂高超級室内遊樂場」之稱的香港樂高探索中心面積達30,000平方呎，主要為有3-10歲兒童的家庭提供平均2-3小時的互動及教學體驗。中心將設有10個不同的樂高主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友OLIVIA之家、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗及樂高咖啡室及禮品店。

點圖即睇「香港樂高探索中心」禮品店其他精選禮物:

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香港樂高探索中心(禮品店現已開幕) 地址: 香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

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官方宣布1月25日開幕

早前香港樂高®探索中心Master Model Builder終極大賽完滿結束，當日大賽上，默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet表示：「隨着中心（香港樂高探索中心）開幕的前期工作準備得如火如荼，我們很高興正式宣布香港樂高®探索中心將於明年2021年1月25日開幕。」

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已可購買門票和預約遊玩時段

雖然香港樂高®探索中心明年才開幕，但有興趣的家長已可率先在網上購票，更設有「First-to-Play 門票」可以搶先在1月23日（星期六）或1月24日（星期日）中挑選一天預約遊玩時段。

樂高探索中心目前在全球共設有27間，亞洲區共佔5個，包括東京、大阪、北京、上海及瀋陽等，全年通行證及一日門票售價分別為$999及$240（大小同價），目前全年通行證名額已滿。