冷峰襲港｜天文台料除夕低見７度　小朋友要咁著保暖內衣先夠暖…

除夕氣溫驟降，寒冷天氣會一直維持到2021年，最低氣溫只有攝氏7度。很多媽媽都會為小朋友穿上保暖內衣來對抗低溫，不過原來穿錯了便會令保暖效果大減！日本專家在電視節解釋內衣的發熱原理和常見的錯著方式，大家緊記要為小朋友正確穿著，才能發揮內衣保暖的功效啊！

未來7天氣溫預告：

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日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》其中一集節目，專程到品牌UNIQLO的辦公室訪問負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，了解和分享保暖內衣的原理。

原來保暖內衣採用了特殊的纖維物料而造，依賴人體皮膚釋放的水氣來發熱，再把水氣排出。因此水分、濕氣就是保暖內衣的發熱秘訣，攝製團隊嘗試在特殊纖維上噴水，果然布料的溫度有提升。

中野正海部長指出，正常人體即使不做任何活動，每日都會釋放出800毫升的水蒸氣；如果穿上保暖內衣後仍不覺得暖，就是跟沒有善用身體散發水分有關，他指出以下3個錯誤穿著方法都較為常見。

（gettyImage）

一、內衣尺寸太大，很多媽媽都擔心小朋友長高而買大一個碼，但原來內衣不貼身就不能和皮膚的水氣發揮作用，自然就難以發熱。

二、內衣下再穿上背心或其他衣服。媽媽又習慣為小朋友穿上背心吸汗，但這樣亦阻隔了內衣和皮膚上的水氣，內衣也難以發揮最大功效。

三、小朋友太大汗時穿上內衣，令汗水不能散發，反而令小朋友感到更寒冷。

另外，保暖內衣亦有一些保養小貼士，令內衣的「壽命」更長！

1. 人手比洗衣機清洗能令保暖內衣更耐穿。

2. 保暖內衣用上幼細的人造纖維，容易出現勾線情況；加上具彈性亦較易變形，放入洗衣機前先用洗衣袋包好。

3. 留意內衣標籤上的建議水洗溫度，大部分不建議水溫太熱，約攝氏30至40度便可。

4. 別加柔順劑，以免影響保暖內衣的彈性。

5. 不要使用乾衣機，否則會令保暖內衣縮水變細。

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