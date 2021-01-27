手提吸塵機選得好打掃家居更輕鬆　除吸力、電池續航力外還要看…

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-27 12:00

雖然臥式吸塵機還是市場的主流，但是手提吸塵機憑藉更實用的功能性和更有科技感的外型，被越來越多的家庭選擇，大有趕超之勢。各家廠商瞄準商機，紛紛推出新產品。這就叫消費者犯了難：市面上的手提吸塵機花樣繁多，該如何挑選呢？

其實只要注意這4點，保證讓你選到一個物美價廉的手提吸塵機（點擊了解）：

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1. 吸力

吸力的大小可以說是一台吸塵機的「靈魂」。無論品牌的手持吸塵器，只有能打掃乾淨的地面的吸塵機就是好吸塵機。而吸力大小就決定了一台吸塵機的打掃能力，所以要選購吸力大的吸塵機。值得注意的是市面有有刷和無刷兩種電機的吸塵機，配備無刷電機的吸塵機使用壽命更長。

2. 續航

手提吸塵機雖然沒有了電源線的束縛，但是被電量掐住了「命運的後頸脖」。如果續航時間不夠長，打掃一次房間需要分多次打掃，那麼買手提吸塵機的意義就不大了。所以要選採用鋰電池的手提吸塵機，續航時間是使用一般電池的吸塵機的3倍。

3. 是否有過濾系統

有過濾系統的手提吸塵機可以防止濾網堵塞，保證手提吸塵機可以長時間的保持強勁的吸力，而不用時刻打開機器清潔濾網。

4. 塵盒大小

眾所周知，容積越大裝的東西越多。同理，手提吸塵機的塵盒越大，能裝下的垃圾越多，這樣就不用你經常打開塵盒清理裏面的垃圾了，省時又省力。

購買手提吸塵機時，只要注意這4點，你就可以輕鬆購買到物美價廉的吸塵機了。

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