結婚10年育2名孩子　性事力不從心　性治療師：丈夫有句難言之隱

良好的夫妻關係，性生活是重要一環。惟當夫妻之間出現性問題，卻不是人人懂得宣之於口，正面解決。資深性治療師何慕詩分享真實個案，拆解夫妻間常見的性問題，剖析主因及應對方法，讓夫妻們借鑑，從中學習經營關係的小秘訣。

按圖即睇個案拆解：

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溝通點到即止 甚少訴說真實感受

資深性治療師何慕詩表示，夫妻間經常遇到的性問題離不開做愛次數。「好多人會覺得男方想要多啲，女士覺得攰、辛苦、唔舒服、配合唔到，但其實同樣情況，女士亦會想要多啲，但男士覺得應付唔到。」

她指，影響關係的一大原因，是夫妻間的溝通總是點到即止，未能坦誠訴說感受。「好多時佢哋都會唔講真實嘅感受，唔講真實嘅原因。如果話，『兩夫妻好多嘢真係要攤出嚟講，坦白、老實咁溝通』，呢句說話看似冇乜問題，一齊生活就自然會溝通㗎啦！但事實係好多夫妻甚少將性嘅話題拎出嚟講，就算講都係好表面。例如『好攰』、『壓力好大』、『唔舒服所以唔想做』，點到即止。」

何慕詩分享，當夫妻其中一方向她求助，通常會有單獨會面的時段，而她往往發現，其實可以挖得更深入，說出生活上很多細節和問題，導致他們愈來愈拒抗與伴侶發生性行為。

誕下兩名孩子 夫妻關係開始惡化

其中一宗何慕詩曾處理的夫妻個案，丈夫四十出頭，妻子三十到尾，結婚差不多十年。從拍拖開始，男方在性方面也頗為主動，女方亦配合得不錯。婚後誕下第一胎後，夫妻間的性生活維持一個月三次左右，比以往少了，但仍可接受。「當要照顧小朋友、返工賺錢，性呢樣嘢唔再係夫妻生活嘅首要考慮。好多嘢覺得今日唔得咪等聽日，聽日唔得咪等後日，不斷拖延，但唔代表佢哋唔想。」

第二名孩子出生後，有一段時間，太太的身體及心理狀態仍未完全恢復。「驚整親傷口，又冇咩時間做運動。體形變咗，自己望住塊鏡都會有少少嫌棄自己。但因為佢本身係樂觀嘅人，會相信老公咁愛我，唔會介意呢啲表面、膚淺嘢。」

後來太太的身體完全恢復，渴望有性行為時，卻發覺對方愈來愈抗拒。「佢明顯發覺老公愈來愈唔想要，做嘅時候都感覺到敷衍、力不從心，勃起有困難。或者明明前戲做得好足，氣氛好好，勃起硬度都沒有問題，但當老公知道要進入，或者入咗去好短時間，就開始軟，軟到完全不能完事。佢哋亦有繼續刺激對方，嘗試令老公可以硬返，有時成功，有時失敗，而失敗嘅次數係愈來愈多。」

太太遂嘗試與丈夫討論問題癥結。「有問過佢老公，究竟係咩事。『點解你而家嘅反應係咁？係咪我唔吸引？係咪你唔愛我？係咪你出面有其他女伴？』老公一直話『我唔知點解』，但站喺太太角度，一個男人理應有性需要，你唔同我做，即係你出面有人同你做，開始影響互相嘅信任。當太太心情好，就冇俾壓力佢，心情唔好，就會發脾氣、爆喊，諸如此類。」

接受治療終坦白 全因一句難言之隱

拖延超過一年，夫妻決定向性治療師求助。何慕詩憶述，與夫妻雙方會面後，感覺到丈夫慾言又止，遂安排單獨會談。「老公終於忽然好坦白，話因為太太入面好鬆。無論前戲做得幾足，有幾硬，一入去陰莖感受唔到任何壓力、刺激，佢形容係『空蕩蕩嘅感覺』，自然謝返。」

原來對丈夫而言，要向妻子道出實話，是非一個丈夫所為。「佢本身心裡清楚知道個問題係乜，但正因為同太太嘅關係好，太太又幫佢生咗兩個好可愛嘅小朋友，佢覺得唔可以，亦唔應該去介意太太嘅陰道鬆咗，呢番說話無論點都講唔出口！所以無論太太幾唔開心、幾嬲、幾發癲，佢都只係默默容忍，其實怕傷害到太太。」

醫學角度理解問題 改變溝通方式

當丈夫道出問題癥結，何慕詩便從醫學及生理角度，向夫妻解釋事情始末。她首先讓丈夫明白，當做愛次數愈來愈少，男性的性荷爾蒙睪丸酮素會下跌，令性需要減少。當意慾少、功能差，對房事愈感抗拒，相對亦不能刺激睪丸銅素上升，跌入惡性循環。她同時向妻子解釋，生下孩子後對身體的影響，丈夫的身體轉變等。「運用同病人溝通嘅技巧，令佢哋對事唔對人，太太唔會覺得先生係針對佢、嫌棄佢。當佢哋對件事嘅理解多咗，對雙方嘅體諒亦大咗。心情轉變，關係亦好咗。」

太太由認為自己沒有問題，到開始慢慢改變，主動尋找方法收復陰道，希望令陰道壁增厚，提升緊緻度，與丈夫間的性愛享受亦漸有改善。「最後引導佢哋喺將來日子，要採用全新嘅溝通模式，令佢哋唔需要再隱瞞，驚對方聽咗唔舒服，亦令聽嗰個懂得分析對方說話，唔會將所有嘢看成係針對個人。」

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