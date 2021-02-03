爸爸「憑實力」5分鐘毁掉女兒興致　每事都教導都如先讓他們嘗試

撰文： 香港青年協會家長全動網 最後更新日期： 2021-02-03 11:45

星期日往公園跑步，偶見一對年輕父母帶着約四歲的女兒，見他們全副武裝，非常專業，應該是經驗跑手。跑經他們身邊時，聽到爸爸細心叮嚀，提醒女兒注意安全，當時小朋友十分興奮，躍躍欲試。我不以為意，自己繼續倉鼠跑，兜大圈八百公尺，幾分鐘之後回到原處，卻見爸爸繼續叮嚀，今次是講跑姿。對！是對四歲的小朋友講提腿和蹬腳，好厲害。

我跑得慢，八百公尺至少五分鐘，即是小朋友已聽訓話超過五分鐘。我留意到她的表情已由興奮變成呆滯。再兜一圈之後，仍然未完，只見小朋友有點扭計，嚷着要媽媽抱。短短十數分鐘，由喜歡興奮到抗拒扭計，可以想像一下小朋友的心路歷程：原本以為可以自由奔跑，結果變成受訓十分鐘。對比強烈，小朋友的心情可想而知。

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父母有否想過一個四歲的小朋友可以集中注意力多久？面對花花草草，有三分鐘的專注已經難得，而爸爸滔滔不絕說了十多分鐘，完全沒留意女兒的表情及心情變化；而且四歲小朋友掌握的抽象概念有限，爸爸說的提腿和蹬腳，對女兒猶如天方夜譚，無法理解。這十數分鐘，爸爸以為是教導，女兒卻只覺得受苦。小朋友去公園的目的是玩和尋找樂趣，當爸爸不斷講着「大道理」時，就是把她們的興致「打沉」，培養興趣需要長時間，但瞬間卻可毀掉。下一次，父母說去公園跑步，小朋友還會興奮嗎？

為人父母，總想着把自己的經驗傳授給子女，希望他們一開始就做「對」了，卻沒想過他們的心境及吸收能力，一些成人以為容易淺白的知識，對小朋友來說可能就如《相對論》於我們般一樣深奧。情急之下，很易忘記「講得愈多，吸收愈少」的道理。當時如果父母說：去跑吧！看看誰跑得更快！相信未到下星期，女兒已經會再纏着父母去公園了。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《爸爸的叮嚀》Peter Sir】

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