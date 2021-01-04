天水圍綠田園逼爆人　羊群疑被嚇撞跌男童　媽媽：冇圍欄好危險！

疫情持續，康文署核下遊樂設施及公園暫停開放，不少家長會趁假日帶小朋友到農莊遊玩，既可呼吸新鮮空氣，又可親親大自然。在農莊內，其中一個深受小朋友喜愛的項目必數餵飼小動物，家長也會花費幾十元讓孩子近距離接觸動物。但今日有家長在手機群組內，瘋傳一個約4歲小朋友餵羊時，被羊快速衝撞倒地，場面驚嚇。

按圖即睇天水圍綠田園男童餵羊被撞跌的過程：

Whatsapp家長群組今日瘋轉一段13秒短片，有家長指：「天水圍綠田園的羊會撞小朋友架！！你地下次去要小心，我細仔撞到成個訓（瞓）低左。」

同時有家長回應：「好彩我去2次都冇喎」，而該家長回應：「（隻羊）連撞4個小朋友，一個7歲男仔撞到飛起，問啲阿姐就話平日都唔知做咩咁多人黎玩，平時都無咁多人，所以就放（羊）出黎，問佢（綠田園）負責人係邊，就話唔知，（羊）用角撞小朋友心口令佢訓（瞓）低，羊用隻腳再踏到小朋友大髀，嚇死人！」隨後有其他家長認為隻羊可能見到太多人一些被嚇，驚慌失控才撞到小朋友。

有家長在綠田園facebook專頁留言表示是該被羊撞小朋友的家長，幸而今次小朋友未有大礙，只是被嚇一驚，期待該農莊可以注意安全，不希望再有相同事件發生。相信近日聖誕及新年假期，不少家長也帶小朋友到場玩，即使是平日入場的人數也相當多，園內的羊群是自由活動，或因現場的人多受驚而有出現此行為。有家長建議場地應加設圍欄或控制入場人數，以保障安全。記者就此事聯絡天水圍綠田園，至截稿前仍未獲回覆。

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