日本2款士多啤梨驗出殘餘農藥及重金屬　必學一招清洗方法

冬季正值是士多啤梨的當造季節，超市也紛紛出售媽媽最愛的日本士多啤梨。惟台灣食藥署前日公布，一批從日本熊本縣入口的士多啤梨，被驗出含殘餘農藥和超標重金屬。另一批從日本佐賀縣進口的士多啤梨，則被驗出含多款殘餘農藥。2款涉事的士多啤梨批次終被退運或銷毀。 果欄達人教一招清洗方法，能更有效沖走農藥。另外，食安中心在2019年2月曾發表報告指，本地所有樣本結果均屬滿意。

2款來自佐賀及熊本的士多啤梨驗出含殘餘農藥及重金屬。（PhotoAC 圖片）

據台灣媒體報道，台灣食藥署在1月5日公布邊境不符合食品，其中2款日本入口的新鮮士多啤梨均驗出有殘餘農藥，其中一款更驗出重金屬超標，2款2.5公斤的士多啤梨需按規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，士多啤梨上殘餘的2種農藥均為殺蟲劑，在台灣只允許用在茶葉類、瓜果和菜類農作物，不得使用在士多啤梨上。

食安中心在2019年2年曾公布，該署在2016至2018年共抽取了167個士多啤梨樣本進行除害劑殘餘含量檢測，結果全部令人滿意。其建議業界向信譽良好的供應商採購食物，消費者也應以流動的清水徹底沖洗對除害劑殘餘的水果或蔬菜，以去除表面及縫隙中的污垢及其他物質。

按圖即看有效清洗方法：

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