【親子好去處】荃灣人的秘密後花園　圓墩古村＋行山＋野餐一日遊

【01開講為全新用戶分享平台，。點擊此處進入01開講盡情探索！】

文章原文刊於01開講

適逢近日是長假期，加上疫情嚴重，又延長限聚令等措施，所以很多人都轉戰了去郊外行山。但媽媽很怕行山時遇到「多人過旺角」的情況，因此這次就近近地到深井行山！

深井行山。（作者提供）

今次要去的地方是圓墩古村，不過古村並不是這次行山的重點，古村外的大草地才是今次的目標。

【↓↓↓↓↓點擊下圖查看到達圓墩古村的方法↓↓↓↓↓】

+ 5 + 5 + 5

眼利的朋友仔應該會見到偽韓仔和媽媽去行山時換了兩套衣服。因為實情是，我們分開了兩日行。

因為我們是野餐的關係，所以帶得頗多物資，而韓仔又剛剛學會行路，所以未能走太多路。於是我們第一天行到一半就放棄了，而第二天我們選擇call車去，去到較近的位置才開始行。

而call車的下車點就是下圖這個太極台！

如果想知怎樣call車又或在那裏下車，可以到作者Facebook查問！

Call車的下車點：太極台。（作者提供）

內容提供：偽韓仔李泰賢

作者Facebook：https://www.facebook.com/leetaiyin

作者Instagram：http://www.instagram.com/lee_tai_yin

【01開講為全新用戶分享平台，點擊此處進入01開講盡情探索！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）